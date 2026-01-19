Jaume Munar - Dalibor Svrcina, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Jaume Munar - Dalibor Svrcina: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 19 de enero de 2026.

El tenista Español Jaume Munar(38) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Checo Dalibor Svrcina(93) este lunes a las 06:30.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 28/03/2023 Girona (Dieciseisavos de final) Dalibor Svrcina 0-2 (2-6, 4-6) Jaume Munar 16/01/2023 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Jaume Munar 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) Dalibor Svrcina

-Últimos Resultados de Jaume Munar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 15/01/2026 Adelaide International (Cuartos de final) Tomas Machac 2-0 (6-4, 6-4) Jaume Munar 14/01/2026 Adelaide International (Octavos de final) Jaume Munar 2-1 (3-6, 7-5, 6-4) Francisco Cerundolo 12/01/2026 Adelaide International (Dieciseisavos de final) Daniel Altmaier 0-2 (3-6, 0-6) Jaume Munar 05/01/2026 United Cup, Group A (Round Robin) Taylor Fritz 2-1 (7-6, 3-6, 7-6) Jaume Munar 02/01/2026 United Cup, Group A (Round Robin) Jaume Munar 0-2 (4-6, 4-6) Sebastian Baez

-Últimos Resultados de Dalibor Svrcina.