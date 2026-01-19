Jaume Munar - Dalibor Svrcina, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Jaume Munar - Dalibor Svrcina: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 19 de enero de 2026.
El tenista Español Jaume Munar(38) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Checo Dalibor Svrcina(93) este lunes a las 06:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/03/2023
| Girona (Dieciseisavos de final)
| Dalibor Svrcina
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Jaume Munar
|16/01/2023
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Jaume Munar
| 0-3 (3-6, 2-6, 2-6)
| Dalibor Svrcina
-Últimos Resultados de Jaume Munar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/01/2026
| Adelaide International (Cuartos de final)
| Tomas Machac
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Jaume Munar
|14/01/2026
| Adelaide International (Octavos de final)
| Jaume Munar
| 2-1 (3-6, 7-5, 6-4)
| Francisco Cerundolo
|12/01/2026
| Adelaide International (Dieciseisavos de final)
| Daniel Altmaier
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Jaume Munar
|05/01/2026
| United Cup, Group A (Round Robin)
| Taylor Fritz
| 2-1 (7-6, 3-6, 7-6)
| Jaume Munar
|02/01/2026
| United Cup, Group A (Round Robin)
| Jaume Munar
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Sebastian Baez
-Últimos Resultados de Dalibor Svrcina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/01/2026
| ASB Classic, Qualification (Octavos de final)
| Dalibor Svrcina
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Hamad Medjedovic
|18/10/2025
| Erste Bank Open, Qualification (Octavos de final)
| Dalibor Svrcina
| 0-2 (4-6, 5-7)
| Jacob Fearnley
|07/10/2025
| Jinan (Dieciseisavos de final)
| Dalibor Svrcina
| 1-2 (1-6, 6-0, 2-6)
| Bernard Tomic
|04/10/2025
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Dalibor Svrcina
| 0-2 (1-6, 1-6)
| Daniil Medvedev
|02/10/2025
| Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final)
| Yibing Wu
| 0-1 (5-7, 0-0)
| Dalibor Svrcina