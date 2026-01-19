Jaume Munar - Dalibor Svrcina, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Jaume Munar - Dalibor Svrcina: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Australian Open ATP
Jaume Munar - Dalibor Svrcina: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 19 enero 2026 5:31
Madrid, 19 de enero de 2026.

El tenista Español Jaume Munar(38) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Checo Dalibor Svrcina(93) este lunes a las 06:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/03/2023 Girona (Dieciseisavos de final) Dalibor Svrcina 0-2 (2-6, 4-6) Jaume Munar
16/01/2023 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Jaume Munar 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) Dalibor Svrcina

-Últimos Resultados de Jaume Munar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/01/2026 Adelaide International (Cuartos de final) Tomas Machac 2-0 (6-4, 6-4) Jaume Munar
14/01/2026 Adelaide International (Octavos de final) Jaume Munar 2-1 (3-6, 7-5, 6-4) Francisco Cerundolo
12/01/2026 Adelaide International (Dieciseisavos de final) Daniel Altmaier 0-2 (3-6, 0-6) Jaume Munar
05/01/2026 United Cup, Group A (Round Robin) Taylor Fritz 2-1 (7-6, 3-6, 7-6) Jaume Munar
02/01/2026 United Cup, Group A (Round Robin) Jaume Munar 0-2 (4-6, 4-6) Sebastian Baez

-Últimos Resultados de Dalibor Svrcina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/01/2026 ASB Classic, Qualification (Octavos de final) Dalibor Svrcina 0-2 (1-6, 4-6) Hamad Medjedovic
18/10/2025 Erste Bank Open, Qualification (Octavos de final) Dalibor Svrcina 0-2 (4-6, 5-7) Jacob Fearnley
07/10/2025 Jinan (Dieciseisavos de final) Dalibor Svrcina 1-2 (1-6, 6-0, 2-6) Bernard Tomic
04/10/2025 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Dalibor Svrcina 0-2 (1-6, 1-6) Daniil Medvedev
02/10/2025 Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final) Yibing Wu 0-1 (5-7, 0-0) Dalibor Svrcina

