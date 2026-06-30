Jaume Munar - Francisco Cerundolo, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Madrid, 30 de junio de 2026.

El tenista español Jaume Munar(44) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista argentino Francisco Cerundolo(21) este martes no antes de las 14:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/01/2026 Adelaide International (Octavos de final) Jaume Munar 2-1 (3-6, 7-5, 6-4) Francisco Cerundolo
29/07/2025 Canadian Open (Treintaidosavos de final) Jaume Munar 1-2 (6-7, 6-4, 4-6) Francisco Cerundolo
07/02/2024 Cordoba Open (Octavos de final) Francisco Cerundolo 0-2 (5-7, 4-6) Jaume Munar
30/05/2023 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Francisco Cerundolo 3-1 (6-1, 2-6, 7-6, 6-1) Jaume Munar
16/02/2023 Argentina Open (Octavos de final) Jaume Munar 0-2 (2-6, 1-6) Francisco Cerundolo

-Últimos Resultados de Jaume Munar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/06/2026 Lexus Eastbourne Open (Dieciseisavos de final) Zizou Bergs 2-0 (6-2, 6-4) Jaume Munar
09/06/2026 Libema Open (Dieciseisavos de final) Jaume Munar 0-2 (4-6, 4-6) Martin Damm
25/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Jaume Munar 1-3 (3-6, 3-6, 6-2, 3-6) Hubert Hurkacz
21/05/2026 Geneva Open (Cuartos de final) Mariano Navone 2-0 (6-2, 6-2) Jaume Munar
20/05/2026 Geneva Open (Octavos de final) Francisco Comesana 0-2 (4-6, 4-6) Jaume Munar

-Últimos Resultados de Francisco Cerundolo.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/06/2026 HSBC Championships (Final) Francisco Cerundolo 2-1 (6-7, 6-4, 6-3) Tommy Paul
20/06/2026 HSBC Championships (Semifinal) Brandon Nakashima 1-2 (7-6, 3-6, 4-6) Francisco Cerundolo
19/06/2026 HSBC Championships (Cuartos de final) Arthur Fery 1-2 (6-7, 6-3, 4-6) Francisco Cerundolo
17/06/2026 HSBC Championships (Octavos de final) Jenson Brooksby 0-2 (0-6, 4-6) Francisco Cerundolo
16/06/2026 HSBC Championships (Dieciseisavos de final) Aleksandar Kovacevic 1-2 (4-6, 7-6, 2-6) Francisco Cerundolo

Francisco Cerúndolo se lleva el primer juego del 2.º set

Inicio del segundo set. Francisco Cerúndolo servirá primero.

Jaume Munar convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-1.

Jaume Munar rompe el servicio de Francisco Cerúndolo y se pone 5-1 por delante.

Jaume Munar se lleva el juego y domina ahora 4-1.

Jaume Munar rompe el servicio de Francisco Cerúndolo y se pone 3-1 por delante.

Jaume Munar se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Francisco Cerúndolo gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Jaume Munar gana el primer juego y domina 1-0

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