Jaume Munar - Francisco Cerundolo, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP
Madrid, 30 de junio de 2026.
El tenista español Jaume Munar(44) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista argentino Francisco Cerundolo(21) este martes no antes de las 14:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/01/2026
| Adelaide International (Octavos de final)
| Jaume Munar
| 2-1 (3-6, 7-5, 6-4)
| Francisco Cerundolo
|29/07/2025
| Canadian Open (Treintaidosavos de final)
| Jaume Munar
| 1-2 (6-7, 6-4, 4-6)
| Francisco Cerundolo
|07/02/2024
| Cordoba Open (Octavos de final)
| Francisco Cerundolo
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Jaume Munar
|30/05/2023
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Francisco Cerundolo
| 3-1 (6-1, 2-6, 7-6, 6-1)
| Jaume Munar
|16/02/2023
| Argentina Open (Octavos de final)
| Jaume Munar
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Francisco Cerundolo
-Últimos Resultados de Jaume Munar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/06/2026
| Lexus Eastbourne Open (Dieciseisavos de final)
| Zizou Bergs
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Jaume Munar
|09/06/2026
| Libema Open (Dieciseisavos de final)
| Jaume Munar
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Martin Damm
|25/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Jaume Munar
| 1-3 (3-6, 3-6, 6-2, 3-6)
| Hubert Hurkacz
|21/05/2026
| Geneva Open (Cuartos de final)
| Mariano Navone
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Jaume Munar
|20/05/2026
| Geneva Open (Octavos de final)
| Francisco Comesana
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Jaume Munar
-Últimos Resultados de Francisco Cerundolo.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/06/2026
| HSBC Championships (Final)
| Francisco Cerundolo
| 2-1 (6-7, 6-4, 6-3)
| Tommy Paul
|20/06/2026
| HSBC Championships (Semifinal)
| Brandon Nakashima
| 1-2 (7-6, 3-6, 4-6)
| Francisco Cerundolo
|19/06/2026
| HSBC Championships (Cuartos de final)
| Arthur Fery
| 1-2 (6-7, 6-3, 4-6)
| Francisco Cerundolo
|17/06/2026
| HSBC Championships (Octavos de final)
| Jenson Brooksby
| 0-2 (0-6, 4-6)
| Francisco Cerundolo
|16/06/2026
| HSBC Championships (Dieciseisavos de final)
| Aleksandar Kovacevic
| 1-2 (4-6, 7-6, 2-6)
| Francisco Cerundolo
Francisco Cerúndolo se lleva el primer juego del 2.º set
Inicio del segundo set. Francisco Cerúndolo servirá primero.
Jaume Munar convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-1.
Jaume Munar rompe el servicio de Francisco Cerúndolo y se pone 5-1 por delante.
Jaume Munar se lleva el juego y domina ahora 4-1.
Jaume Munar rompe el servicio de Francisco Cerúndolo y se pone 3-1 por delante.
Jaume Munar se lleva el juego y domina ahora 2-1.
Francisco Cerúndolo gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.
Jaume Munar gana el primer juego y domina 1-0
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