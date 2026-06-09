Jaume Munar - Martin Damm, en directo hoy: sigue el partido de Libema Open

Jaume Munar - Martin Damm: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Libema Open
Jaume Munar - Martin Damm: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Libema Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 9 junio 2026 10:01
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Madrid, 9 de junio de 2026.

El tenista español Jaume Munar(44) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Libema Open al tenista estadounidense Martin Damm(114) este martes a las 11:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Jaume Munar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Jaume Munar 1-3 (3-6, 3-6, 6-2, 3-6) Hubert Hurkacz
21/05/2026 Geneva Open (Cuartos de final) Mariano Navone 2-0 (6-2, 6-2) Jaume Munar
20/05/2026 Geneva Open (Octavos de final) Francisco Comesana 0-2 (4-6, 4-6) Jaume Munar
19/05/2026 Geneva Open (Dieciseisavos de final) Nishesh Basavareddy 0-2 (0-6, 3-6) Jaume Munar
16/05/2026 Valencia (Semifinal) Adolfo Vallejo 2-1 (4-6, 7-6, 6-4) Jaume Munar

-Últimos Resultados de Martin Damm.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/06/2026 Libema Open, Qualification (Cuartos de final) Martin Damm 2-0 (6-2, 6-2) Juan Pablo Ficovich
06/06/2026 Libema Open, Qualification (Octavos de final) Martin Damm 2-1 (4-6, 6-3, 7-6) Max Houkes
02/06/2026 Birmingham (Dieciseisavos de final) Martin Damm 1-2 (6-2, 6-7, 6-7) Billy Harris
18/05/2026 Roland Garros, Qualification ATP (Sesentaicuatroavos de final) Martin Damm 0-2 (6-7, 2-6) Toby Samuel
15/05/2026 Bordeaux (Cuartos de final) Martin Damm 0-2 (2-6, 2-6) Juan Manuel Cerundolo

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