Jaume Munar - Martin Damm, en directo hoy: sigue el partido de Libema Open

Jaume Munar - Martin Damm: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Libema Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de junio de 2026.
El tenista español Jaume Munar(44) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Libema Open al tenista estadounidense Martin Damm(114) este martes a las 11:00.
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-Últimos Resultados de Jaume Munar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Jaume Munar
| 1-3 (3-6, 3-6, 6-2, 3-6)
| Hubert Hurkacz
|21/05/2026
| Geneva Open (Cuartos de final)
| Mariano Navone
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Jaume Munar
|20/05/2026
| Geneva Open (Octavos de final)
| Francisco Comesana
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Jaume Munar
|19/05/2026
| Geneva Open (Dieciseisavos de final)
| Nishesh Basavareddy
| 0-2 (0-6, 3-6)
| Jaume Munar
|16/05/2026
| Valencia (Semifinal)
| Adolfo Vallejo
| 2-1 (4-6, 7-6, 6-4)
| Jaume Munar
-Últimos Resultados de Martin Damm.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/06/2026
| Libema Open, Qualification (Cuartos de final)
| Martin Damm
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Juan Pablo Ficovich
|06/06/2026
| Libema Open, Qualification (Octavos de final)
| Martin Damm
| 2-1 (4-6, 6-3, 7-6)
| Max Houkes
|02/06/2026
| Birmingham (Dieciseisavos de final)
| Martin Damm
| 1-2 (6-2, 6-7, 6-7)
| Billy Harris
|18/05/2026
| Roland Garros, Qualification ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Martin Damm
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Toby Samuel
|15/05/2026
| Bordeaux (Cuartos de final)
| Martin Damm
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Juan Manuel Cerundolo