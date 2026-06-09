Jaume Munar - Martin Damm, en directo hoy: sigue el partido de Libema Open

Jaume Munar - Martin Damm: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Libema Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 9 de junio de 2026.

El tenista español Jaume Munar(44) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Libema Open al tenista estadounidense Martin Damm(114) este martes a las 11:00.

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-Últimos Resultados de Jaume Munar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 25/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Jaume Munar 1-3 (3-6, 3-6, 6-2, 3-6) Hubert Hurkacz 21/05/2026 Geneva Open (Cuartos de final) Mariano Navone 2-0 (6-2, 6-2) Jaume Munar 20/05/2026 Geneva Open (Octavos de final) Francisco Comesana 0-2 (4-6, 4-6) Jaume Munar 19/05/2026 Geneva Open (Dieciseisavos de final) Nishesh Basavareddy 0-2 (0-6, 3-6) Jaume Munar 16/05/2026 Valencia (Semifinal) Adolfo Vallejo 2-1 (4-6, 7-6, 6-4) Jaume Munar

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