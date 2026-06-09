Jessica Bouzas Maneiro - Ajla Tomljanovic, en directo hoy: sigue el partido de Libema Open

Jessica Bouzas Maneiro - Ajla Tomljanovic: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Libema Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 9 de junio de 2026.

La tenista española Jessica Bouzas Maneiro(54) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Libema Open a la tenista australiana Ajla Tomljanovic(109) este martes a las 14:00.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 22/05/2025 GP SAR La Princesse Lalla Meryem (Cuartos de final) Jessica Bouzas Maneiro 0-2 (1-6, 3-6) Ajla Tomljanovic

-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 26/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-2) Jessica Bouzas Maneiro 21/05/2026 GP SAR La Princesse Lalla Meryem (Cuartos de final) Petra Marcinko 2-0 (6-3, 6-4) Jessica Bouzas Maneiro 20/05/2026 GP SAR La Princesse Lalla Meryem (Octavos de final) Fiona Ferro 1-2 (6-2, 6-7, 3-6) Jessica Bouzas Maneiro 19/05/2026 GP SAR La Princesse Lalla Meryem (Dieciseisavos de final) Lisa Zaar 0-2 (0-6, 5-7) Jessica Bouzas Maneiro 16/05/2026 Parma (Semifinal) Dayana Yastremska 2-1 (7-6, 6-7, 7-6) Jessica Bouzas Maneiro

-Últimos Resultados de Ajla Tomljanovic.