Jessica Bouzas Maneiro - Ajla Tomljanovic, en directo hoy: sigue el partido de Libema Open

Jessica Bouzas Maneiro - Ajla Tomljanovic: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Libema Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de junio de 2026.
La tenista española Jessica Bouzas Maneiro(54) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Libema Open a la tenista australiana Ajla Tomljanovic(109) este martes a las 14:00.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/05/2025
| GP SAR La Princesse Lalla Meryem (Cuartos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Ajla Tomljanovic
-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Jessica Bouzas Maneiro
|21/05/2026
| GP SAR La Princesse Lalla Meryem (Cuartos de final)
| Petra Marcinko
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Jessica Bouzas Maneiro
|20/05/2026
| GP SAR La Princesse Lalla Meryem (Octavos de final)
| Fiona Ferro
| 1-2 (6-2, 6-7, 3-6)
| Jessica Bouzas Maneiro
|19/05/2026
| GP SAR La Princesse Lalla Meryem (Dieciseisavos de final)
| Lisa Zaar
| 0-2 (0-6, 5-7)
| Jessica Bouzas Maneiro
|16/05/2026
| Parma (Semifinal)
| Dayana Yastremska
| 2-1 (7-6, 6-7, 7-6)
| Jessica Bouzas Maneiro
-Últimos Resultados de Ajla Tomljanovic.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/06/2026
| Birmingham (Dieciseisavos de final)
| Ajla Tomljanovic
| 0-1 (6-7, 2-3)
| Katie Swan
|24/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Ajla Tomljanovic
| 1-2 (6-3, 6-7, 3-6)
| Caty McNally
|19/05/2026
| GP SAR La Princesse Lalla Meryem (Dieciseisavos de final)
| Sada Nahimana
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Ajla Tomljanovic
|07/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Noemi Basiletti
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Ajla Tomljanovic
|05/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Sin Definir)
| Ajla Tomljanovic
| 1-2 (6-7, 7-5, 3-6)
| Leolia Jeanjean