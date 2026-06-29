Jessica Bouzas Maneiro - Anastasia Potapova, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Jessica Bouzas Maneiro - Anastasia Potapova: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Wimbledon WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 29 de junio de 2026.
La tenista española Jessica Bouzas Maneiro(52) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista austriaca Anastasia Potapova(28) este lunes no antes de las 17:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/03/2025
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 1-2 (7-6, 4-6, 5-7)
| Anastasia Potapova
-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/06/2026
| Lexus Eastbourne Open (Octavos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 0-2 (0-6, 1-6)
| Madison Keys
|23/06/2026
| Lexus Eastbourne Open (Dieciseisavos de final)
| Alicia Dudeney
| 0-2 (0-6, 3-6)
| Jessica Bouzas Maneiro
|19/06/2026
| Nottingham Open (Cuartos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Emma Navarro
|17/06/2026
| Nottingham Open (Octavos de final)
| Katie Volynets
| 0-1 (5-7, 0-1)
| Jessica Bouzas Maneiro
|15/06/2026
| Nottingham Open (Dieciseisavos de final)
| Himeno Sakatsume
| 0-2 (5-7, 2-6)
| Jessica Bouzas Maneiro
-Últimos Resultados de Anastasia Potapova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/06/2026
| Grass Court Championships (Dieciseisavos de final)
| Ekaterina Alexandrova
| 1-0 (6-1, 0-0)
| Anastasia Potapova
|11/06/2026
| Libema Open (Octavos de final)
| Anastasia Potapova
| 0-1 (1-6, 0-2)
| Zeynep Sonmez
|10/06/2026
| Libema Open (Dieciseisavos de final)
| Anastasia Potapova
| 2-1 (6-7, 6-4, 6-4)
| Suzan Lamens
|01/06/2026
| Roland Garros WTA (Octavos de final)
| Anastasia Potapova
| 1-2 (4-6, 6-2, 6-7)
| Anna Kalinskaya
|30/05/2026
| Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final)
| Coco Gauff
| 1-2 (6-4, 6-7, 4-6)
| Anastasia Potapova