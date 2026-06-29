Jessica Bouzas Maneiro - Anastasia Potapova, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Jessica Bouzas Maneiro - Anastasia Potapova: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Wimbledon WTA
Jessica Bouzas Maneiro - Anastasia Potapova: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Wimbledon WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 29 junio 2026 16:31
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Madrid, 29 de junio de 2026.

La tenista española Jessica Bouzas Maneiro(52) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista austriaca Anastasia Potapova(28) este lunes no antes de las 17:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/03/2025 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 1-2 (7-6, 4-6, 5-7) Anastasia Potapova

-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/06/2026 Lexus Eastbourne Open (Octavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 0-2 (0-6, 1-6) Madison Keys
23/06/2026 Lexus Eastbourne Open (Dieciseisavos de final) Alicia Dudeney 0-2 (0-6, 3-6) Jessica Bouzas Maneiro
19/06/2026 Nottingham Open (Cuartos de final) Jessica Bouzas Maneiro 0-2 (6-7, 2-6) Emma Navarro
17/06/2026 Nottingham Open (Octavos de final) Katie Volynets 0-1 (5-7, 0-1) Jessica Bouzas Maneiro
15/06/2026 Nottingham Open (Dieciseisavos de final) Himeno Sakatsume 0-2 (5-7, 2-6) Jessica Bouzas Maneiro

-Últimos Resultados de Anastasia Potapova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/06/2026 Grass Court Championships (Dieciseisavos de final) Ekaterina Alexandrova 1-0 (6-1, 0-0) Anastasia Potapova
11/06/2026 Libema Open (Octavos de final) Anastasia Potapova 0-1 (1-6, 0-2) Zeynep Sonmez
10/06/2026 Libema Open (Dieciseisavos de final) Anastasia Potapova 2-1 (6-7, 6-4, 6-4) Suzan Lamens
01/06/2026 Roland Garros WTA (Octavos de final) Anastasia Potapova 1-2 (4-6, 6-2, 6-7) Anna Kalinskaya
30/05/2026 Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final) Coco Gauff 1-2 (6-4, 6-7, 4-6) Anastasia Potapova

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