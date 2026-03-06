Jessica Bouzas Maneiro - Linda Noskova, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 6 marzo 2026 19:00
Madrid, 6 de marzo de 2026.

La tenista Española Jessica Bouzas Maneiro(48) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Checa Linda Noskova(14) este viernes a las 20:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/04/2025 Billie Jean King Cup Qualifiers, Group B (Round Robin) Linda Noskova 0-2 (4-6, 2-6) Jessica Bouzas Maneiro

-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 2-1 (6-1, 6-7, 6-1) Beatriz Haddad Maia
26/02/2026 Merida Open Akron (Octavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 0-2 (0-6, 3-6) Magdalena Frech
24/02/2026 Merida Open Akron (Dieciseisavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 2-0 (6-3, 6-1) Heather Watson
16/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final) Belinda Bencic 2-1 (2-6, 6-1, 6-2) Jessica Bouzas Maneiro
09/02/2026 Qatar Total Open (Treintaidosavos de final) Anna Kalinskaya 2-0 (6-2, 6-1) Jessica Bouzas Maneiro

-Últimos Resultados de Linda Noskova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Linda Noskova 0-2 (1-6, 4-6) Sorana Cirstea
15/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final) Linda Noskova 2-1 (6-3, 5-7, 6-4) Ann Li
10/02/2026 Qatar Total Open (Dieciseisavos de final) Linda Noskova 1-2 (2-6, 6-2, 5-7) Varvara Gracheva
09/02/2026 Qatar Total Open (Treintaidosavos de final) Linda Noskova 2-0 (6-4, 6-0) Maya Joint
24/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Linda Noskova 0-2 (5-7, 4-6) Xinyu Wang

