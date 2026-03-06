Jessica Bouzas Maneiro - Linda Noskova, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Jessica Bouzas Maneiro - Linda Noskova: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de marzo de 2026.
La tenista Española Jessica Bouzas Maneiro(48) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Checa Linda Noskova(14) este viernes a las 20:00.
###WidgetTenis###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/04/2025
| Billie Jean King Cup Qualifiers, Group B (Round Robin)
| Linda Noskova
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Jessica Bouzas Maneiro
-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 2-1 (6-1, 6-7, 6-1)
| Beatriz Haddad Maia
|26/02/2026
| Merida Open Akron (Octavos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 0-2 (0-6, 3-6)
| Magdalena Frech
|24/02/2026
| Merida Open Akron (Dieciseisavos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Heather Watson
|16/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final)
| Belinda Bencic
| 2-1 (2-6, 6-1, 6-2)
| Jessica Bouzas Maneiro
|09/02/2026
| Qatar Total Open (Treintaidosavos de final)
| Anna Kalinskaya
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Jessica Bouzas Maneiro
-Últimos Resultados de Linda Noskova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Linda Noskova
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Sorana Cirstea
|15/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final)
| Linda Noskova
| 2-1 (6-3, 5-7, 6-4)
| Ann Li
|10/02/2026
| Qatar Total Open (Dieciseisavos de final)
| Linda Noskova
| 1-2 (2-6, 6-2, 5-7)
| Varvara Gracheva
|09/02/2026
| Qatar Total Open (Treintaidosavos de final)
| Linda Noskova
| 2-0 (6-4, 6-0)
| Maya Joint
|24/01/2026
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Linda Noskova
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Xinyu Wang