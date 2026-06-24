Jessica Bouzas Maneiro - Madison Keys, en directo hoy: sigue el partido de Lexus Eastbourne Open

Madrid, 24 de junio de 2026.

La tenista española Jessica Bouzas Maneiro(48) se enfrenta en Octavos de final del torneo Lexus Eastbourne Open a la tenista estadounidense Madison Keys(27) este miércoles no antes de las 12:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/06/2026 Lexus Eastbourne Open (Dieciseisavos de final) Alicia Dudeney 0-2 (0-6, 3-6) Jessica Bouzas Maneiro
19/06/2026 Nottingham Open (Cuartos de final) Jessica Bouzas Maneiro 0-2 (6-7, 2-6) Emma Navarro
17/06/2026 Nottingham Open (Octavos de final) Katie Volynets 0-1 (5-7, 0-1) Jessica Bouzas Maneiro
15/06/2026 Nottingham Open (Dieciseisavos de final) Himeno Sakatsume 0-2 (5-7, 2-6) Jessica Bouzas Maneiro
10/06/2026 Libema Open (Dieciseisavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 0-2 (3-6, 1-6) Ajla Tomljanovic

-Últimos Resultados de Madison Keys.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/06/2026 Lexus Eastbourne Open (Dieciseisavos de final) Talia Gibson 0-2 (4-6, 4-6) Madison Keys
19/06/2026 Grass Court Championships (Cuartos de final) Jessica Pegula 2-0 (7-6, 7-6) Madison Keys
18/06/2026 Grass Court Championships (Octavos de final) Madison Keys 2-0 (6-4, 7-5) Karolina Muchova
16/06/2026 Grass Court Championships (Dieciseisavos de final) Madison Keys 2-0 (7-6, 6-1) Xinyu Wang
01/06/2026 Roland Garros WTA (Octavos de final) Madison Keys 1-2 (3-6, 6-3, 0-6) Diana Shnaider

Madison Keys convierte el punto de juego y domina ahora 3-1.

Jessica Bouzas Maneiro se lleva el juego y ahora cae por 1-2.

Madison Keys convierte el punto de juego y domina ahora 2-0.

Inicio del segundo set. Jessica Bouzas Maneiro servirá primero.

Madison Keys convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-0.

Madison Keys rompe el servicio de Jessica Bouzas Maneiro y se pone 5-0 por delante.

Madison Keys se lleva el juego y domina ahora 4-0.

Madison Keys rompe el servicio de Jessica Bouzas Maneiro y se pone 3-0 por delante.

Madison Keys se lleva el juego y domina ahora 2-0.

¡Break para Madison Keys en el juego inicial del primer set!

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