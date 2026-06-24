Jessica Bouzas Maneiro - Madison Keys, en directo hoy: sigue el partido de Lexus Eastbourne Open
Madrid, 24 de junio de 2026.
La tenista española Jessica Bouzas Maneiro(48) se enfrenta en Octavos de final del torneo Lexus Eastbourne Open a la tenista estadounidense Madison Keys(27) este miércoles no antes de las 12:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/06/2026
| Lexus Eastbourne Open (Dieciseisavos de final)
| Alicia Dudeney
| 0-2 (0-6, 3-6)
| Jessica Bouzas Maneiro
|19/06/2026
| Nottingham Open (Cuartos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Emma Navarro
|17/06/2026
| Nottingham Open (Octavos de final)
| Katie Volynets
| 0-1 (5-7, 0-1)
| Jessica Bouzas Maneiro
|15/06/2026
| Nottingham Open (Dieciseisavos de final)
| Himeno Sakatsume
| 0-2 (5-7, 2-6)
| Jessica Bouzas Maneiro
|10/06/2026
| Libema Open (Dieciseisavos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Ajla Tomljanovic
-Últimos Resultados de Madison Keys.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/06/2026
| Lexus Eastbourne Open (Dieciseisavos de final)
| Talia Gibson
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Madison Keys
|19/06/2026
| Grass Court Championships (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Madison Keys
|18/06/2026
| Grass Court Championships (Octavos de final)
| Madison Keys
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Karolina Muchova
|16/06/2026
| Grass Court Championships (Dieciseisavos de final)
| Madison Keys
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Xinyu Wang
|01/06/2026
| Roland Garros WTA (Octavos de final)
| Madison Keys
| 1-2 (3-6, 6-3, 0-6)
| Diana Shnaider
Madison Keys convierte el punto de juego y domina ahora 3-1.
Jessica Bouzas Maneiro se lleva el juego y ahora cae por 1-2.
Madison Keys convierte el punto de juego y domina ahora 2-0.
Inicio del segundo set. Jessica Bouzas Maneiro servirá primero.
Madison Keys convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-0.
Madison Keys rompe el servicio de Jessica Bouzas Maneiro y se pone 5-0 por delante.
Madison Keys se lleva el juego y domina ahora 4-0.
Madison Keys rompe el servicio de Jessica Bouzas Maneiro y se pone 3-0 por delante.
Madison Keys se lleva el juego y domina ahora 2-0.
¡Break para Madison Keys en el juego inicial del primer set!
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