Jessica Pegula - Amanda Anisimova, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open WTA

Jessica Pegula - Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Australian Open WTA
Jessica Pegula - Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Australian Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 28 enero 2026 2:01
Madrid, 28 de enero de 2026.

La tenista Estadounidense Jessica Pegula(6) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Australian Open WTA a la tenista Estadounidense Amanda Anisimova(4) este miércoles a las 03:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/08/2024 National Bank Open (Final) Jessica Pegula 2-1 (6-3, 2-6, 6-1) Amanda Anisimova
03/04/2024 Credit One Charleston Open (Dieciseisavos de final) Jessica Pegula 2-1 (3-6, 6-4, 7-6) Amanda Anisimova

-Últimos Resultados de Jessica Pegula.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/01/2026 Australian Open WTA (Octavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-3, 6-4) Madison Keys
24/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-3, 6-2) Oksana Selekhmeteva
22/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-0, 6-2) McCartney Kessler
19/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-2, 6-1) Anastasia Zakharova
10/01/2026 Brisbane International (Semifinal) Jessica Pegula 0-2 (0-6, 3-6) Marta Kostyuk

-Últimos Resultados de Amanda Anisimova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/01/2026 Australian Open WTA (Octavos de final) Xinyu Wang 0-2 (6-7, 4-6) Amanda Anisimova
24/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Peyton Stearns 0-2 (1-6, 4-6) Amanda Anisimova
22/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Katerina Siniakova 0-2 (1-6, 4-6) Amanda Anisimova
19/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Simona Waltert 0-2 (3-6, 2-6) Amanda Anisimova
08/01/2026 Brisbane International (Octavos de final) Marta Kostyuk 2-0 (6-4, 6-3) Amanda Anisimova

