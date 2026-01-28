Jessica Pegula - Amanda Anisimova, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open WTA

Jessica Pegula - Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Australian Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 28 de enero de 2026.
La tenista Estadounidense Jessica Pegula(6) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Australian Open WTA a la tenista Estadounidense Amanda Anisimova(4) este miércoles a las 03:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/08/2024
| National Bank Open (Final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (6-3, 2-6, 6-1)
| Amanda Anisimova
|03/04/2024
| Credit One Charleston Open (Dieciseisavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (3-6, 6-4, 7-6)
| Amanda Anisimova
-Últimos Resultados de Jessica Pegula.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/01/2026
| Australian Open WTA (Octavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Madison Keys
|24/01/2026
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Oksana Selekhmeteva
|22/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-0, 6-2)
| McCartney Kessler
|19/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Anastasia Zakharova
|10/01/2026
| Brisbane International (Semifinal)
| Jessica Pegula
| 0-2 (0-6, 3-6)
| Marta Kostyuk
-Últimos Resultados de Amanda Anisimova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/01/2026
| Australian Open WTA (Octavos de final)
| Xinyu Wang
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Amanda Anisimova
|24/01/2026
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Peyton Stearns
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Amanda Anisimova
|22/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Katerina Siniakova
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Amanda Anisimova
|19/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Simona Waltert
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Amanda Anisimova
|08/01/2026
| Brisbane International (Octavos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Amanda Anisimova