Jessica Pegula - Anna Kalinskaya, en directo hoy: sigue el partido de Mubadala Citi DC Open

Jessica Pegula - Anna Kalinskaya: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Mubadala Citi DC Open
Jessica Pegula - Anna Kalinskaya: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Mubadala Citi DC Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 31 julio 2026 17:01
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Madrid, 31 de julio de 2026.

La tenista estadounidense Jessica Pegula(3) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Mubadala Citi DC Open a la tenista rusa Anna Kalinskaya(20) este viernes no antes de las 18:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/01/2026 Brisbane International (Dieciseisavos de final) Anna Kalinskaya 1-2 (2-6, 6-2, 4-6) Jessica Pegula
21/05/2025 Internationaux de Strasbourg (Octavos de final) Jessica Pegula 1-2 (6-4, 4-6, 2-6) Anna Kalinskaya
23/03/2025 Miami Open (Dieciseisavos de final) Anna Kalinskaya 1-2 (7-6, 2-6, 6-7) Jessica Pegula
23/06/2024 Grass Court Championships (Final) Jessica Pegula 2-1 (6-7, 6-4, 7-6) Anna Kalinskaya

Últimos Resultados de Jessica Pegula

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Octavos de final) Jessica Pegula 2-1 (3-6, 6-3, 6-0) Magdalena Frech
07/07/2026 Wimbledon WTA (Cuartos de final) Jessica Pegula 1-2 (6-4, 3-6, 3-6) Coco Gauff
05/07/2026 Wimbledon WTA (Octavos de final) Jessica Pegula 2-1 (4-6, 6-3, 6-1) Iva Jovic
03/07/2026 Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-1, 6-3) Jessica Bouzas Maneiro
01/07/2026 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Jessica Pegula 2-0 (7-6, 6-1) Sara Sorribes Tormo

Últimos Resultados de Anna Kalinskaya

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Octavos de final) Janice Tjen 1-2 (6-1, 3-6, 6-7) Anna Kalinskaya
28/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final) Daria Kasatkina 0-2 (4-6, 1-6) Anna Kalinskaya
03/07/2026 Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final) Belinda Bencic 2-1 (6-4, 4-6, 7-6) Anna Kalinskaya
01/07/2026 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Diane Parry 1-2 (4-6, 6-3, 6-7) Anna Kalinskaya
29/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Magdalena Frech 0-2 (6-7, 4-6) Anna Kalinskaya

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