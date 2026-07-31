Jessica Pegula - Anna Kalinskaya, en directo hoy: sigue el partido de Mubadala Citi DC Open

Jessica Pegula - Anna Kalinskaya: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Mubadala Citi DC Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 31 de julio de 2026.
La tenista estadounidense Jessica Pegula(3) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Mubadala Citi DC Open a la tenista rusa Anna Kalinskaya(20) este viernes no antes de las 18:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/01/2026
| Brisbane International (Dieciseisavos de final)
| Anna Kalinskaya
| 1-2 (2-6, 6-2, 4-6)
| Jessica Pegula
|21/05/2025
| Internationaux de Strasbourg (Octavos de final)
| Jessica Pegula
| 1-2 (6-4, 4-6, 2-6)
| Anna Kalinskaya
|23/03/2025
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Anna Kalinskaya
| 1-2 (7-6, 2-6, 6-7)
| Jessica Pegula
|23/06/2024
| Grass Court Championships (Final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (6-7, 6-4, 7-6)
| Anna Kalinskaya
Últimos Resultados de Jessica Pegula
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Octavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (3-6, 6-3, 6-0)
| Magdalena Frech
|07/07/2026
| Wimbledon WTA (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 1-2 (6-4, 3-6, 3-6)
| Coco Gauff
|05/07/2026
| Wimbledon WTA (Octavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (4-6, 6-3, 6-1)
| Iva Jovic
|03/07/2026
| Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Jessica Bouzas Maneiro
|01/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Sara Sorribes Tormo
Últimos Resultados de Anna Kalinskaya
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Octavos de final)
| Janice Tjen
| 1-2 (6-1, 3-6, 6-7)
| Anna Kalinskaya
|28/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final)
| Daria Kasatkina
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Anna Kalinskaya
|03/07/2026
| Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final)
| Belinda Bencic
| 2-1 (6-4, 4-6, 7-6)
| Anna Kalinskaya
|01/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Diane Parry
| 1-2 (4-6, 6-3, 6-7)
| Anna Kalinskaya
|29/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Magdalena Frech
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Anna Kalinskaya