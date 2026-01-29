Jessica Pegula - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open WTA

Jessica Pegula - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Australian Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 29 de enero de 2026.
La tenista estadounidense Jessica Pegula(6) se enfrenta en Semifinal del torneo Australian Open WTA a la tenista Kazaja Elena Rybakina(5) este jueves a las 11:00.
-Últimos Resultados de Jessica Pegula.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/01/2026
| Australian Open WTA (Semifinal)
| Jessica Pegula
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Elena Rybakina
|28/01/2026
| Australian Open WTA (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Amanda Anisimova
|26/01/2026
| Australian Open WTA (Octavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Madison Keys
|24/01/2026
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Oksana Selekhmeteva
|22/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-0, 6-2)
| McCartney Kessler
-Últimos Resultados de Elena Rybakina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/01/2026
| Australian Open WTA (Semifinal)
| Jessica Pegula
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Elena Rybakina
|28/01/2026
| Australian Open WTA (Cuartos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Iga Swiatek
|26/01/2026
| Australian Open WTA (Octavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Elise Mertens
|24/01/2026
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Tereza Valentova
|22/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (7-5, 6-2)
| Varvara Gracheva