Jessica Pegula - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open WTA

Jessica Pegula - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Australian Open WTA
Jessica Pegula - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Australian Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 29 enero 2026 16:09
Seguir en

Madrid, 29 de enero de 2026.

La tenista estadounidense Jessica Pegula(6) se enfrenta en Semifinal del torneo Australian Open WTA a la tenista Kazaja Elena Rybakina(5) este jueves a las 11:00.

###WidgetTenis###

-Últimos Resultados de Jessica Pegula.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/01/2026 Australian Open WTA (Semifinal) Jessica Pegula 0-2 (3-6, 6-7) Elena Rybakina
28/01/2026 Australian Open WTA (Cuartos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-2, 7-6) Amanda Anisimova
26/01/2026 Australian Open WTA (Octavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-3, 6-4) Madison Keys
24/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-3, 6-2) Oksana Selekhmeteva
22/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-0, 6-2) McCartney Kessler

-Últimos Resultados de Elena Rybakina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/01/2026 Australian Open WTA (Semifinal) Jessica Pegula 0-2 (3-6, 6-7) Elena Rybakina
28/01/2026 Australian Open WTA (Cuartos de final) Elena Rybakina 2-0 (7-5, 6-1) Iga Swiatek
26/01/2026 Australian Open WTA (Octavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-1, 6-3) Elise Mertens
24/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-2, 6-3) Tereza Valentova
22/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Elena Rybakina 2-0 (7-5, 6-2) Varvara Gracheva

Contador

Contenido patrocinado