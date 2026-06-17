Jessica Pegula - Katerina Siniakova, en directo hoy: sigue el partido de Grass Court Championships

Jessica Pegula - Katerina Siniakova: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Grass Court Championships
Jessica Pegula - Katerina Siniakova: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Grass Court Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 17 junio 2026 11:33
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Madrid, 17 de junio de 2026.

La tenista estadounidense Jessica Pegula(4) se enfrenta en Octavos de final del torneo Grass Court Championships a la tenista checa Katerina Siniakova(34) este miércoles a las 12:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/10/2025 Wuhan Tennis Open (Cuartos de final) Katerina Siniakova 1-2 (6-2, 0-6, 3-6) Jessica Pegula
24/06/2025 Bad Homburg Open (Octavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-2, 6-3) Katerina Siniakova
22/06/2024 Grass Court Championships (Cuartos de final) Jessica Pegula 2-1 (7-6, 3-6, 6-3) Katerina Siniakova

-Últimos Resultados de Jessica Pegula.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Kimberly Birrell 2-1 (1-6, 6-3, 6-3) Jessica Pegula
13/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final) Jessica Pegula 0-2 (1-6, 2-6) Iga Swiatek
11/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Jessica Pegula 2-0 (7-6, 6-2) Anastasia Potapova
10/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-0, 6-0) Rebeka Masarova
08/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-4, 6-0) Zeynep Sonmez

-Últimos Resultados de Katerina Siniakova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/06/2026 Grass Court Championships (Dieciseisavos de final) Katerina Siniakova 2-0 (6-2, 6-4) Rebeka Masarova
15/06/2026 Grass Court Championships, Qualification (Sin Definir) Katerina Siniakova 2-0 (6-4, 6-2) Lin Zhu
15/06/2026 Grass Court Championships, Qualification (Sin Definir) Katerina Siniakova 2-0 (6-4, 6-2) Yue Yuan
28/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Victoria Mboko 2-1 (5-7, 6-4, 6-2) Katerina Siniakova

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