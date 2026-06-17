Jessica Pegula - Katerina Siniakova, en directo hoy: sigue el partido de Grass Court Championships

Jessica Pegula - Katerina Siniakova: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Grass Court Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de junio de 2026.
La tenista estadounidense Jessica Pegula(4) se enfrenta en Octavos de final del torneo Grass Court Championships a la tenista checa Katerina Siniakova(34) este miércoles a las 12:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/10/2025
| Wuhan Tennis Open (Cuartos de final)
| Katerina Siniakova
| 1-2 (6-2, 0-6, 3-6)
| Jessica Pegula
|24/06/2025
| Bad Homburg Open (Octavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Katerina Siniakova
|22/06/2024
| Grass Court Championships (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (7-6, 3-6, 6-3)
| Katerina Siniakova
-Últimos Resultados de Jessica Pegula.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Kimberly Birrell
| 2-1 (1-6, 6-3, 6-3)
| Jessica Pegula
|13/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Iga Swiatek
|11/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Anastasia Potapova
|10/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-0, 6-0)
| Rebeka Masarova
|08/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-4, 6-0)
| Zeynep Sonmez
-Últimos Resultados de Katerina Siniakova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/06/2026
| Grass Court Championships (Dieciseisavos de final)
| Katerina Siniakova
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Rebeka Masarova
|15/06/2026
| Grass Court Championships, Qualification (Sin Definir)
| Katerina Siniakova
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Lin Zhu
|15/06/2026
| Grass Court Championships, Qualification (Sin Definir)
| Katerina Siniakova
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Yue Yuan
|28/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Victoria Mboko
| 2-1 (5-7, 6-4, 6-2)
| Katerina Siniakova