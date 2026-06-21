Jessica Pegula - Linda Noskova, en directo hoy: sigue el partido de Grass Court Championships

Jessica Pegula - Linda Noskova: resumen y estadísticas del partido de Final de Grass Court Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 21 de junio de 2026.
La tenista estadounidense Jessica Pegula(4) se enfrenta en Final del torneo Grass Court Championships a la tenista checa Linda Noskova(13) este domingo no antes de las 12:00.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/10/2025
| China Open (Semifinal)
| Jessica Pegula
| 1-2 (3-6, 6-1, 6-7)
| Linda Noskova
|27/06/2025
| Bad Homburg Open (Semifinal)
| Jessica Pegula
| 2-1 (6-7, 7-5, 6-1)
| Linda Noskova
|19/02/2025
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final)
| Linda Noskova
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Jessica Pegula
-Últimos Resultados de Jessica Pegula.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/06/2026
| Grass Court Championships (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (4-6, 7-6, 0-6)
| Jessica Pegula
|19/06/2026
| Grass Court Championships (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Madison Keys
|17/06/2026
| Grass Court Championships (Octavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Katerina Siniakova
|26/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Kimberly Birrell
| 2-1 (1-6, 6-3, 6-3)
| Jessica Pegula
|13/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Iga Swiatek
-Últimos Resultados de Linda Noskova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/06/2026
| Grass Court Championships (Semifinal)
| Linda Noskova
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Alexandra Eala
|19/06/2026
| Grass Court Championships (Cuartos de final)
| Linda Noskova
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Paula Badosa
|18/06/2026
| Grass Court Championships (Octavos de final)
| Linda Noskova
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Diane Parry
|16/06/2026
| Grass Court Championships (Dieciseisavos de final)
| Linda Noskova
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Renata Zarazua
|26/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Linda Noskova
| 0-2 (5-7, 6-7)
| Maria Sakkari