Jessica Pegula - Linda Noskova, en directo hoy: sigue el partido de Grass Court Championships

Jessica Pegula - Linda Noskova: resumen y estadísticas del partido de Final de Grass Court Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 21 de junio de 2026.

La tenista estadounidense Jessica Pegula(4) se enfrenta en Final del torneo Grass Court Championships a la tenista checa Linda Noskova(13) este domingo no antes de las 12:00.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 04/10/2025 China Open (Semifinal) Jessica Pegula 1-2 (3-6, 6-1, 6-7) Linda Noskova 27/06/2025 Bad Homburg Open (Semifinal) Jessica Pegula 2-1 (6-7, 7-5, 6-1) Linda Noskova 19/02/2025 Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final) Linda Noskova 2-0 (6-3, 7-6) Jessica Pegula

-Últimos Resultados de Jessica Pegula.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 20/06/2026 Grass Court Championships (Semifinal) Aryna Sabalenka 1-2 (4-6, 7-6, 0-6) Jessica Pegula 19/06/2026 Grass Court Championships (Cuartos de final) Jessica Pegula 2-0 (7-6, 7-6) Madison Keys 17/06/2026 Grass Court Championships (Octavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-2, 6-4) Katerina Siniakova 26/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Kimberly Birrell 2-1 (1-6, 6-3, 6-3) Jessica Pegula 13/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final) Jessica Pegula 0-2 (1-6, 2-6) Iga Swiatek

-Últimos Resultados de Linda Noskova.