Jessica Pegula - Madison Keys, en directo hoy: sigue el partido de Grass Court Championships

Jessica Pegula - Madison Keys: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Grass Court Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 19 de junio de 2026.
La tenista estadounidense Jessica Pegula(4) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Grass Court Championships a la tenista estadounidense Madison Keys(28) este viernes no antes de las 11:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/01/2026
| Australian Open WTA (Octavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Madison Keys
|11/01/2025
| Adelaide International (Final)
| Jessica Pegula
| 1-2 (3-6, 6-4, 1-6)
| Madison Keys
|04/09/2023
| US Open WTA (Octavos de final)
| Madison Keys
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Jessica Pegula
-Últimos Resultados de Jessica Pegula.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/06/2026
| Grass Court Championships (Octavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Katerina Siniakova
|26/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Kimberly Birrell
| 2-1 (1-6, 6-3, 6-3)
| Jessica Pegula
|13/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Iga Swiatek
|11/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Anastasia Potapova
-Últimos Resultados de Madison Keys.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/06/2026
| Grass Court Championships (Octavos de final)
| Madison Keys
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Karolina Muchova
|16/06/2026
| Grass Court Championships (Dieciseisavos de final)
| Madison Keys
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Xinyu Wang
|01/06/2026
| Roland Garros WTA (Octavos de final)
| Madison Keys
| 1-2 (3-6, 6-3, 0-6)
| Diana Shnaider
|30/05/2026
| Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final)
| Victoria Mboko
| 1-2 (3-6, 7-5, 5-7)
| Madison Keys
|28/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Antonia Ruzic
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Madison Keys