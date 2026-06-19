Jessica Pegula - Madison Keys, en directo hoy: sigue el partido de Grass Court Championships

Jessica Pegula - Madison Keys: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Grass Court Championships
Jessica Pegula - Madison Keys: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Grass Court Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 19 junio 2026 10:01
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Madrid, 19 de junio de 2026.

La tenista estadounidense Jessica Pegula(4) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Grass Court Championships a la tenista estadounidense Madison Keys(28) este viernes no antes de las 11:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/01/2026 Australian Open WTA (Octavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-3, 6-4) Madison Keys
11/01/2025 Adelaide International (Final) Jessica Pegula 1-2 (3-6, 6-4, 1-6) Madison Keys
04/09/2023 US Open WTA (Octavos de final) Madison Keys 2-0 (6-1, 6-3) Jessica Pegula

-Últimos Resultados de Jessica Pegula.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/06/2026 Grass Court Championships (Octavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-2, 6-4) Katerina Siniakova
26/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Kimberly Birrell 2-1 (1-6, 6-3, 6-3) Jessica Pegula
13/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final) Jessica Pegula 0-2 (1-6, 2-6) Iga Swiatek
11/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Jessica Pegula 2-0 (7-6, 6-2) Anastasia Potapova

-Últimos Resultados de Madison Keys.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/06/2026 Grass Court Championships (Octavos de final) Madison Keys 2-0 (6-4, 7-5) Karolina Muchova
16/06/2026 Grass Court Championships (Dieciseisavos de final) Madison Keys 2-0 (7-6, 6-1) Xinyu Wang
01/06/2026 Roland Garros WTA (Octavos de final) Madison Keys 1-2 (3-6, 6-3, 0-6) Diana Shnaider
30/05/2026 Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final) Victoria Mboko 1-2 (3-6, 7-5, 5-7) Madison Keys
28/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Antonia Ruzic 0-2 (4-6, 4-6) Madison Keys

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