Jessica Pegula - Oksana Selekhmeteva, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open WTA

Jessica Pegula - Oksana Selekhmeteva: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Australian Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 23 de enero de 2026.
La tenista Estadounidense Jessica Pegula(6) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Australian Open WTA a la tenista Rusa Oksana Selekhmeteva(101) este sábado a las 00:30.
###WidgetTenis###
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Jessica Pegula.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-0, 6-2)
| McCartney Kessler
|19/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Anastasia Zakharova
|10/01/2026
| Brisbane International (Semifinal)
| Jessica Pegula
| 0-2 (0-6, 3-6)
| Marta Kostyuk
|09/01/2026
| Brisbane International (Cuartos de final)
| Liudmila Samsonova
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Jessica Pegula
|08/01/2026
| Brisbane International (Octavos de final)
| Dayana Yastremska
| 1-2 (7-5, 2-6, 3-6)
| Jessica Pegula
-Últimos Resultados de Oksana Selekhmeteva.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Oksana Selekhmeteva
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Paula Badosa
|19/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Oksana Selekhmeteva
| 2-1 (6-3, 3-6, 6-0)
| Ella Seidel
|14/01/2026
| Hobart International (Dieciseisavos de final)
| Oksana Selekhmeteva
| 1-2 (3-6, 6-1, 1-6)
| Magda Linette
|11/01/2026
| Hobart International, Qualification (Sin Definir)
| Petra Marcinko
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Oksana Selekhmeteva
|10/01/2026
| Hobart International, Qualification (Sin Definir)
| Oksana Selekhmeteva
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Panna Udvardy