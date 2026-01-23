Jessica Pegula - Oksana Selekhmeteva, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open WTA

Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 23 enero 2026 23:32
Madrid, 23 de enero de 2026.

La tenista Estadounidense Jessica Pegula(6) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Australian Open WTA a la tenista Rusa Oksana Selekhmeteva(101) este sábado a las 00:30.

-Últimos Resultados de Jessica Pegula.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-0, 6-2) McCartney Kessler
19/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-2, 6-1) Anastasia Zakharova
10/01/2026 Brisbane International (Semifinal) Jessica Pegula 0-2 (0-6, 3-6) Marta Kostyuk
09/01/2026 Brisbane International (Cuartos de final) Liudmila Samsonova 0-2 (3-6, 6-7) Jessica Pegula
08/01/2026 Brisbane International (Octavos de final) Dayana Yastremska 1-2 (7-5, 2-6, 3-6) Jessica Pegula

-Últimos Resultados de Oksana Selekhmeteva.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Oksana Selekhmeteva 2-0 (6-4, 6-4) Paula Badosa
19/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Oksana Selekhmeteva 2-1 (6-3, 3-6, 6-0) Ella Seidel
14/01/2026 Hobart International (Dieciseisavos de final) Oksana Selekhmeteva 1-2 (3-6, 6-1, 1-6) Magda Linette
11/01/2026 Hobart International, Qualification (Sin Definir) Petra Marcinko 0-2 (4-6, 2-6) Oksana Selekhmeteva
10/01/2026 Hobart International, Qualification (Sin Definir) Oksana Selekhmeteva 2-0 (6-2, 6-1) Panna Udvardy

