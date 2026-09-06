Jessica Pegula - Sorana Cirstea, en directo hoy: sigue el partido de US Open WTA

Jessica Pegula - Sorana Cirstea: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de US Open WTA
Jessica Pegula - Sorana Cirstea: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de US Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 6 septiembre 2026 22:01
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Madrid, 6 de septiembre de 2026.

La tenista estadounidense Jessica Pegula(3) se enfrenta en Octavos de final del torneo US Open WTA a la tenista rumana Sorana Cirstea(17) este domingo no antes de las 23:00.

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Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/08/2026 Cincinnati Open (Octavos de final) Sorana Cirstea 1-2 (2-6, 6-4, 5-7) Jessica Pegula

Últimos Resultados de Jessica Pegula

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Jessica Pegula 2-1 (1-6, 6-4, 6-3) Leylah Fernandez
02/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-3, 6-1) Sofia Kenin
30/08/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-3, 6-2) Gabriela Ruse
24/08/2026 Cincinnati Open (Final) Coco Gauff 2-0 (6-2, 6-4) Jessica Pegula
22/08/2026 Cincinnati Open (Semifinal) Jessica Pegula 2-1 (7-5, 4-6, 6-4) Iga Swiatek

Últimos Resultados de Sorana Cirstea

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Jasmine Paolini 0-2 (3-6, 3-6) Sorana Cirstea
02/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Diane Parry 0-2 (2-6, 5-7) Sorana Cirstea
31/08/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Julia Grabher 0-2 (3-6, 0-6) Sorana Cirstea
19/08/2026 Cincinnati Open (Octavos de final) Sorana Cirstea 1-2 (2-6, 6-4, 5-7) Jessica Pegula
17/08/2026 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Sorana Cirstea 1-1 (6-7, 6-1, 5-0) Anna Kalinskaya

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