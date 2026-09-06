Jessica Pegula - Sorana Cirstea, en directo hoy: sigue el partido de US Open WTA

Jessica Pegula - Sorana Cirstea: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de US Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de septiembre de 2026.
La tenista estadounidense Jessica Pegula(3) se enfrenta en Octavos de final del torneo US Open WTA a la tenista rumana Sorana Cirstea(17) este domingo no antes de las 23:00.
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Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/08/2026
| Cincinnati Open (Octavos de final)
| Sorana Cirstea
| 1-2 (2-6, 6-4, 5-7)
| Jessica Pegula
Últimos Resultados de Jessica Pegula
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (1-6, 6-4, 6-3)
| Leylah Fernandez
|02/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Sofia Kenin
|30/08/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Gabriela Ruse
|24/08/2026
| Cincinnati Open (Final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Jessica Pegula
|22/08/2026
| Cincinnati Open (Semifinal)
| Jessica Pegula
| 2-1 (7-5, 4-6, 6-4)
| Iga Swiatek
Últimos Resultados de Sorana Cirstea
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Jasmine Paolini
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Sorana Cirstea
|02/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Diane Parry
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Sorana Cirstea
|31/08/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Julia Grabher
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Sorana Cirstea
|19/08/2026
| Cincinnati Open (Octavos de final)
| Sorana Cirstea
| 1-2 (2-6, 6-4, 5-7)
| Jessica Pegula
|17/08/2026
| Cincinnati Open (Dieciseisavos de final)
| Sorana Cirstea
| 1-1 (6-7, 6-1, 5-0)
| Anna Kalinskaya