Jiri Lehecka - Alexander Zverev, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Jiri Lehecka - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Wimbledon ATP
Jiri Lehecka - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 6 julio 2026 17:02
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Madrid, 6 de julio de 2026.

El tenista checo Jiri Lehecka(14) se enfrenta en Octavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista alemán Alexander Zverev(3) este lunes no antes de las 18:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/02/2023 Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 2-1 (4-6, 6-3, 6-4) Jiri Lehecka

-Últimos Resultados de Jiri Lehecka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Jiri Lehecka 3-1 (6-4, 6-4, 4-6, 6-4) Jaume Munar
02/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Jiri Lehecka 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) Alex Molcan
30/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Jiri Lehecka 3-0 (6-4, 6-2, 6-4) Alexei Popyrin
18/06/2026 HSBC Championships (Octavos de final) Rinky Hijikata 2-1 (4-6, 7-5, 7-6) Jiri Lehecka
16/06/2026 HSBC Championships (Dieciseisavos de final) Kamil Majchrzak 0-2 (5-7, 6-7) Jiri Lehecka

-Últimos Resultados de Alexander Zverev.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Marcos Giron 0-3 (2-6, 6-7, 4-6) Alexander Zverev
02/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Valentin Royer 0-3 (1-6, 3-6, 6-7) Alexander Zverev
30/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alexander Blockx 1-3 (4-6, 7-6, 6-7, 6-7) Alexander Zverev
20/06/2026 Halle Open (Semifinal) Alexander Zverev 1-2 (7-6, 4-6, 5-7) Taylor Fritz
19/06/2026 Halle Open (Cuartos de final) Alexander Zverev 2-0 (7-6, 7-6) Raphael Collignon

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