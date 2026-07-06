Jiri Lehecka - Alexander Zverev, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Jiri Lehecka - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de julio de 2026.
El tenista checo Jiri Lehecka(14) se enfrenta en Octavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista alemán Alexander Zverev(3) este lunes no antes de las 18:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/02/2023
| Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-1 (4-6, 6-3, 6-4)
| Jiri Lehecka
-Últimos Resultados de Jiri Lehecka.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Jiri Lehecka
| 3-1 (6-4, 6-4, 4-6, 6-4)
| Jaume Munar
|02/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Jiri Lehecka
| 3-0 (6-3, 6-2, 6-4)
| Alex Molcan
|30/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Jiri Lehecka
| 3-0 (6-4, 6-2, 6-4)
| Alexei Popyrin
|18/06/2026
| HSBC Championships (Octavos de final)
| Rinky Hijikata
| 2-1 (4-6, 7-5, 7-6)
| Jiri Lehecka
|16/06/2026
| HSBC Championships (Dieciseisavos de final)
| Kamil Majchrzak
| 0-2 (5-7, 6-7)
| Jiri Lehecka
-Últimos Resultados de Alexander Zverev.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Marcos Giron
| 0-3 (2-6, 6-7, 4-6)
| Alexander Zverev
|02/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Valentin Royer
| 0-3 (1-6, 3-6, 6-7)
| Alexander Zverev
|30/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Alexander Blockx
| 1-3 (4-6, 7-6, 6-7, 6-7)
| Alexander Zverev
|20/06/2026
| Halle Open (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 1-2 (7-6, 4-6, 5-7)
| Taylor Fritz
|19/06/2026
| Halle Open (Cuartos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Raphael Collignon