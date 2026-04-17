Joao Fonseca - Ben Shelton, en directo hoy: sigue el partido de BMW Open

Joao Fonseca - Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de BMW Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 17 de abril de 2026.

El tenista Brasileño Joao Fonseca(35) se enfrenta en Cuartos de final del torneo BMW Open al tenista Estadounidense Ben Shelton(6) este viernes a las 14:00.

###WidgetTenis###

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Joao Fonseca.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 15/04/2026 BMW Open (Octavos de final) Arthur Rinderknech 0-2 (3-6, 2-6) Joao Fonseca 14/04/2026 BMW Open (Dieciseisavos de final) Alejandro Tabilo 0-2 (6-7, 3-6) Joao Fonseca 10/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Cuartos de final) Joao Fonseca 1-2 (5-7, 7-6, 3-6) Alexander Zverev 09/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final) Matteo Berrettini 0-2 (3-6, 2-6) Joao Fonseca 08/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Joao Fonseca 2-1 (7-5, 4-6, 6-3) Arthur Rinderknech

-Últimos Resultados de Ben Shelton.