Joao Fonseca - Ben Shelton, en directo hoy: sigue el partido de BMW Open

Joao Fonseca - Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de BMW Open
Joao Fonseca - Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de BMW Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 17 abril 2026 13:01
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Madrid, 17 de abril de 2026.

El tenista Brasileño Joao Fonseca(35) se enfrenta en Cuartos de final del torneo BMW Open al tenista Estadounidense Ben Shelton(6) este viernes a las 14:00.

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-Últimos Resultados de Joao Fonseca.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/04/2026 BMW Open (Octavos de final) Arthur Rinderknech 0-2 (3-6, 2-6) Joao Fonseca
14/04/2026 BMW Open (Dieciseisavos de final) Alejandro Tabilo 0-2 (6-7, 3-6) Joao Fonseca
10/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Cuartos de final) Joao Fonseca 1-2 (5-7, 7-6, 3-6) Alexander Zverev
09/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final) Matteo Berrettini 0-2 (3-6, 2-6) Joao Fonseca
08/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Joao Fonseca 2-1 (7-5, 4-6, 6-3) Arthur Rinderknech

-Últimos Resultados de Ben Shelton.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/04/2026 BMW Open (Octavos de final) Alexander Blockx 0-2 (4-6, 6-7) Ben Shelton
13/04/2026 BMW Open (Dieciseisavos de final) Emilio Nava 1-2 (6-7, 6-3, 3-6) Ben Shelton
03/04/2026 US Men's Clay Court Championships (Cuartos de final) Ben Shelton 1-2 (7-6, 3-6, 4-6) Thiago Agustin Tirante
02/04/2026 US Men's Clay Court Championships (Octavos de final) Ben Shelton 2-0 (7-6, 7-6) Zhizhen Zhang
22/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Ben Shelton 1-2 (7-6, 6-7, 3-6) Alexander Shevchenko

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