Joao Fonseca - Ben Shelton, en directo hoy: sigue el partido de BMW Open

Joao Fonseca - Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de BMW Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de abril de 2026.
El tenista Brasileño Joao Fonseca(35) se enfrenta en Cuartos de final del torneo BMW Open al tenista Estadounidense Ben Shelton(6) este viernes a las 14:00.
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-Últimos Resultados de Joao Fonseca.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/04/2026
| BMW Open (Octavos de final)
| Arthur Rinderknech
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Joao Fonseca
|14/04/2026
| BMW Open (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Tabilo
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Joao Fonseca
|10/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Cuartos de final)
| Joao Fonseca
| 1-2 (5-7, 7-6, 3-6)
| Alexander Zverev
|09/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final)
| Matteo Berrettini
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Joao Fonseca
|08/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final)
| Joao Fonseca
| 2-1 (7-5, 4-6, 6-3)
| Arthur Rinderknech
-Últimos Resultados de Ben Shelton.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/04/2026
| BMW Open (Octavos de final)
| Alexander Blockx
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Ben Shelton
|13/04/2026
| BMW Open (Dieciseisavos de final)
| Emilio Nava
| 1-2 (6-7, 6-3, 3-6)
| Ben Shelton
|03/04/2026
| US Men's Clay Court Championships (Cuartos de final)
| Ben Shelton
| 1-2 (7-6, 3-6, 4-6)
| Thiago Agustin Tirante
|02/04/2026
| US Men's Clay Court Championships (Octavos de final)
| Ben Shelton
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Zhizhen Zhang
|22/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Ben Shelton
| 1-2 (7-6, 6-7, 3-6)
| Alexander Shevchenko