Joao Fonseca - Ben Shelton, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 10 agosto 2026 3:07
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Madrid, 9 de agosto de 2026.

El tenista brasileño Joao Fonseca(27) se enfrenta en Octavos de final del torneo National Bank Open al tenista estadounidense Ben Shelton(8) este lunes no antes de las 00:05.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/04/2026 BMW Open (Cuartos de final) Joao Fonseca 1-2 (3-6, 6-3, 3-6) Ben Shelton

Últimos Resultados de Joao Fonseca

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Casper Ruud 0-2 (6-7, 3-6) Joao Fonseca
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Stefanos Tsitsipas 0-2 (6-7, 5-7) Joao Fonseca
03/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Roman Safiullin 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) Joao Fonseca
01/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Jesper de Jong 0-3 (1-6, 5-7, 4-6) Joao Fonseca
29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Roberto Bautista Agut 0-3 (6-7, 4-6, 3-6) Joao Fonseca

Últimos Resultados de Ben Shelton

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Zizou Bergs 0-2 (3-6, 2-6) Ben Shelton
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Jenson Brooksby 0-2 (3-6, 5-7) Ben Shelton
01/08/2026 Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final) Alejandro Tabilo 2-1 (4-6, 7-5, 6-4) Ben Shelton
31/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Octavos de final) Ugo Humbert 1-2 (7-6, 3-6, 4-6) Ben Shelton
28/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final) Martin Damm 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) Ben Shelton

Ben Shelton convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 7-6.

Ben Shelton convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 7-6.

Ben Shelton se lleva el juego, empatando el partido 6-6.

Ben Shelton se lleva el juego, empatando el partido 6-6.

Joao Fonseca convierte el punto de juego y domina ahora 6-5.

Joao Fonseca convierte el punto de juego y domina ahora 6-5.

Ben Shelton se lleva el juego, empatando el partido 5-5.

Ben Shelton se lleva el juego, empatando el partido 5-5.

Joao Fonseca convierte el punto de juego y domina ahora 5-4.

Joao Fonseca convierte el punto de juego y domina ahora 5-4.

Ben Shelton se lleva el juego, empatando el partido 4-4.

Ben Shelton se lleva el juego, empatando el partido 4-4.

Joao Fonseca convierte el punto de juego y domina ahora 4-3.

Joao Fonseca convierte el punto de juego y domina ahora 4-3.

Ben Shelton se lleva el juego, empatando el partido 3-3.

Ben Shelton se lleva el juego, empatando el partido 3-3.

Ben Shelton consigue romper a Joao Fonseca y ahora solo pierde por 2-3.

Ben Shelton consigue romper a Joao Fonseca y ahora solo pierde por 2-3.

Ben Shelton se lleva el juego y ahora cae por 1-3.

Ben Shelton se lleva el juego y ahora cae por 1-3.

Joao Fonseca convierte el punto de juego y domina ahora 3-0.

Joao Fonseca convierte el punto de juego y domina ahora 3-0.

Joao Fonseca rompe el servicio de Ben Shelton, tomando una ventaja de 2-0 en el 2.º set.

Joao Fonseca rompe el servicio de Ben Shelton, tomando una ventaja de 2-0 en el 2.º set.

Joao Fonseca se lleva el primer juego del 2.º set

Joao Fonseca se lleva el primer juego del 2.º set

Inicio del segundo set. Joao Fonseca servirá primero.

Inicio del segundo set. Joao Fonseca servirá primero.

Ben Shelton convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-3.

Ben Shelton convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-3.

Ben Shelton rompe el servicio de Joao Fonseca y se pone 5-3 por delante.

Ben Shelton rompe el servicio de Joao Fonseca y se pone 5-3 por delante.

Ben Shelton se lleva el juego y domina ahora 4-3.

Ben Shelton se lleva el juego y domina ahora 4-3.

Joao Fonseca gana el punto de juego, igualando el marcador 3-3.

Joao Fonseca gana el punto de juego, igualando el marcador 3-3.

Ben Shelton se lleva el juego y domina ahora 3-2.

Ben Shelton se lleva el juego y domina ahora 3-2.

Joao Fonseca gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.

Joao Fonseca gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.

Ben Shelton se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Ben Shelton se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Contrabreak de Ben Shelton a Joao Fonseca. Empate 1-1 en el marcador.

Contrabreak de Ben Shelton a Joao Fonseca. Empate 1-1 en el marcador.

¡Break para Joao Fonseca en el juego inicial del primer set!

¡Break para Joao Fonseca en el juego inicial del primer set!

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