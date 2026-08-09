Joao Fonseca - Ben Shelton, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Madrid, 9 de agosto de 2026.
El tenista brasileño Joao Fonseca(27) se enfrenta en Octavos de final del torneo National Bank Open al tenista estadounidense Ben Shelton(8) este lunes no antes de las 00:05.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/04/2026
| BMW Open (Cuartos de final)
| Joao Fonseca
| 1-2 (3-6, 6-3, 3-6)
| Ben Shelton
Últimos Resultados de Joao Fonseca
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Casper Ruud
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Joao Fonseca
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Stefanos Tsitsipas
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Joao Fonseca
|03/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Roman Safiullin
| 3-0 (6-3, 6-3, 6-3)
| Joao Fonseca
|01/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Jesper de Jong
| 0-3 (1-6, 5-7, 4-6)
| Joao Fonseca
|29/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 0-3 (6-7, 4-6, 3-6)
| Joao Fonseca
Últimos Resultados de Ben Shelton
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Zizou Bergs
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Ben Shelton
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Jenson Brooksby
| 0-2 (3-6, 5-7)
| Ben Shelton
|01/08/2026
| Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final)
| Alejandro Tabilo
| 2-1 (4-6, 7-5, 6-4)
| Ben Shelton
|31/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Octavos de final)
| Ugo Humbert
| 1-2 (7-6, 3-6, 4-6)
| Ben Shelton
|28/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final)
| Martin Damm
| 1-2 (4-6, 6-4, 4-6)
| Ben Shelton