Juncheng Shang - Roberto Bautista Agut, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Juncheng Shang - Roberto Bautista Agut: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Australian Open ATP
Juncheng Shang - Roberto Bautista Agut: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 19 enero 2026 1:30
Madrid, 19 de enero de 2026.

El tenista Chino Juncheng Shang(311) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Español Roberto Bautista Agut(90) este lunes a las 02:30.

-Últimos Resultados de Juncheng Shang.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/01/2026 Hong Kong Tennis Open (Cuartos de final) Juncheng Shang 0-2 (1-6, 6-7) Alexander Bublik
08/01/2026 Hong Kong Tennis Open (Octavos de final) Lorenzo Sonego 0-2 (3-6, 4-6) Juncheng Shang
06/01/2026 Hong Kong Tennis Open (Dieciseisavos de final) Juncheng Shang 2-0 (6-4, 6-4) Francisco Comesana
06/10/2025 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Juncheng Shang 1-2 (6-7, 6-4, 3-6) Nuno Borges
04/10/2025 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Karen Khachanov 0-2 (6-7, 3-6) Juncheng Shang

-Últimos Resultados de Roberto Bautista Agut.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/01/2026 ASB Classic (Dieciseisavos de final) Roberto Bautista Agut 0-2 (3-6, 6-7) Giovanni Mpetshi Perricard
27/08/2025 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Roberto Bautista Agut 1-3 (5-7, 2-6, 7-5, 4-6) Jacob Fearnley
20/08/2025 Winston-Salem Open (Octavos de final) Roberto Bautista Agut 0-2 (4-6, 3-6) Marton Fucsovics
19/08/2025 Winston-Salem Open (Dieciseisavos de final) Roberto Bautista Agut 1-0 (6-4, 0-0) Christopher O'Connell
13/08/2025 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Ben Shelton 2-0 (7-6, 6-3) Roberto Bautista Agut

