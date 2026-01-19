Juncheng Shang - Roberto Bautista Agut, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Juncheng Shang - Roberto Bautista Agut: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 19 de enero de 2026.
El tenista Chino Juncheng Shang(311) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Español Roberto Bautista Agut(90) este lunes a las 02:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Juncheng Shang.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/01/2026
| Hong Kong Tennis Open (Cuartos de final)
| Juncheng Shang
| 0-2 (1-6, 6-7)
| Alexander Bublik
|08/01/2026
| Hong Kong Tennis Open (Octavos de final)
| Lorenzo Sonego
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Juncheng Shang
|06/01/2026
| Hong Kong Tennis Open (Dieciseisavos de final)
| Juncheng Shang
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Francisco Comesana
|06/10/2025
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Juncheng Shang
| 1-2 (6-7, 6-4, 3-6)
| Nuno Borges
|04/10/2025
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Karen Khachanov
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Juncheng Shang
-Últimos Resultados de Roberto Bautista Agut.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/01/2026
| ASB Classic (Dieciseisavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Giovanni Mpetshi Perricard
|27/08/2025
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 1-3 (5-7, 2-6, 7-5, 4-6)
| Jacob Fearnley
|20/08/2025
| Winston-Salem Open (Octavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Marton Fucsovics
|19/08/2025
| Winston-Salem Open (Dieciseisavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 1-0 (6-4, 0-0)
| Christopher O'Connell
|13/08/2025
| Cincinnati Open (Dieciseisavos de final)
| Ben Shelton
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Roberto Bautista Agut