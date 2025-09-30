Kairat Almaty - Real Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Kairat Almaty - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Champions
Onces Iniciales probables: Kairat Almaty - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 30 septiembre 2025 15:15

Madrid, 30 de septiembre de 2025.

El Kairat Almaty, situado en la 33a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 2 de Champions en el Almaty Central Stadium ante el Real Madrid este martes a las 18:45, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 1 contra el Sporting CP, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el decimotercer lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Marseille, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Eintracht Frankfurt 3 1
2 Paris Saint-Germain 3 1
3 Club Brugge 3 1
3 Sporting CP 3 1
5 Union St.Gilloise 3 1
6 Bayern Munich 3 1
7 Inter 3 1
7 Arsenal 3 1
9 Manchester City 3 1
10 Qarabag FK 3 1
11 Liverpool 3 1
12 Barcelona 3 1
13 Real Madrid 3 1
14 Tottenham Hotspur 3 1
15 Borussia Dortmund 1 1
16 Juventus 1 1
17 Bodoe/Glimt 1 1
17 Bayer Leverkusen 1 1
19 Slavia Prague 1 1
19 FC Koebenhavn 1 1
21 Olympiacos 1 1
21 Pafos FC 1 1
23 Atlético 0 1
24 Benfica 0 1
25 Marseille 0 1
26 Newcastle United 0 1
27 Villarreal 0 1
28 Chelsea 0 1
29 PSV Eindhoven 0 1
30 Ajax 0 1
30 Athletic Bilbao 0 1
30 SSC Napoli 0 1
33 Monaco 0 1
33 Kairat Almaty 0 1
35 Galatasaray 0 1
36 Atalanta 0 1

-Onces iniciales probables.
KAIRAT ALMATY: Sherhan Kalmurza; Erkin Tapalov, Aleksandr Martynovich, Egor Sorokin, Luis Mata; Aleksandr Mrynskiy, Damir Kasabulat, Ofri Arad, Valeri Gromyko; Dastan Satpaev, Jorginho.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Dean Huijsen, Alvaro Carreras, Francisco Garcia, Raul Asencio; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Franco Mastantuono, Arda Guler, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.

-Últimos Resultados del Kairat Almaty.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/09/2025 Champions Sporting CP 4-1 Kairat Almaty

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
27/09/2025 LaLiga Atlético 5-2 Real Madrid
23/09/2025 LaLiga Levante 1-4 Real Madrid
20/09/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Espanyol
16/09/2025 Champions Real Madrid 2-1 Marseille
13/09/2025 LaLiga Real Sociedad 1-2 Real Madrid

Contador