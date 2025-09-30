Kairat Almaty - Real Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 30 de septiembre de 2025.
El Kairat Almaty, situado en la 33a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 2 de Champions en el Almaty Central Stadium ante el Real Madrid este martes a las 18:45, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 1 contra el Sporting CP, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el decimotercer lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Marseille, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Eintracht Frankfurt
| 3
| 1
|2
| Paris Saint-Germain
| 3
| 1
|3
| Club Brugge
| 3
| 1
|3
| Sporting CP
| 3
| 1
|5
| Union St.Gilloise
| 3
| 1
|6
| Bayern Munich
| 3
| 1
|7
| Inter
| 3
| 1
|7
| Arsenal
| 3
| 1
|9
| Manchester City
| 3
| 1
|10
| Qarabag FK
| 3
| 1
|11
| Liverpool
| 3
| 1
|12
| Barcelona
| 3
| 1
|13
| Real Madrid
| 3
| 1
|14
| Tottenham Hotspur
| 3
| 1
|15
| Borussia Dortmund
| 1
| 1
|16
| Juventus
| 1
| 1
|17
| Bodoe/Glimt
| 1
| 1
|17
| Bayer Leverkusen
| 1
| 1
|19
| Slavia Prague
| 1
| 1
|19
| FC Koebenhavn
| 1
| 1
|21
| Olympiacos
| 1
| 1
|21
| Pafos FC
| 1
| 1
|23
| Atlético
| 0
| 1
|24
| Benfica
| 0
| 1
|25
| Marseille
| 0
| 1
|26
| Newcastle United
| 0
| 1
|27
| Villarreal
| 0
| 1
|28
| Chelsea
| 0
| 1
|29
| PSV Eindhoven
| 0
| 1
|30
| Ajax
| 0
| 1
|30
| Athletic Bilbao
| 0
| 1
|30
| SSC Napoli
| 0
| 1
|33
| Monaco
| 0
| 1
|33
| Kairat Almaty
| 0
| 1
|35
| Galatasaray
| 0
| 1
|36
| Atalanta
| 0
| 1
-Onces iniciales probables.
KAIRAT ALMATY: Sherhan Kalmurza; Erkin Tapalov, Aleksandr Martynovich, Egor Sorokin, Luis Mata; Aleksandr Mrynskiy, Damir Kasabulat, Ofri Arad, Valeri Gromyko; Dastan Satpaev, Jorginho.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Dean Huijsen, Alvaro Carreras, Francisco Garcia, Raul Asencio; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Franco Mastantuono, Arda Guler, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.
-Últimos Resultados del Kairat Almaty.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/09/2025
| Champions
| Sporting CP
| 4-1
| Kairat Almaty
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 5-2
| Real Madrid
|23/09/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-4
| Real Madrid
|20/09/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Espanyol
|16/09/2025
| Champions
| Real Madrid
| 2-1
| Marseille
|13/09/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-2
| Real Madrid