Kaitlin Quevedo - Gabriela Ruse, en directo hoy: sigue el partido de Iasi Open

Kaitlin Quevedo - Gabriela Ruse: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Iasi Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de julio de 2026.
La tenista española Kaitlin Quevedo(100) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Iasi Open a la tenista Rumana Gabriela Ruse(72) este martes no antes de las 11:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Kaitlin Quevedo.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/07/2026
| Bastad (Semifinal)
| Kaitlin Quevedo
| 0-2 (5-7, 2-6)
| Simona Waltert
|09/07/2026
| Bastad (Cuartos de final)
| Irene Burillo Escorihuela
| 1-2 (6-4, 4-6, 4-6)
| Kaitlin Quevedo
|08/07/2026
| Bastad (Octavos de final)
| Kajsa Rinaldo Persson
| 1-2 (6-7, 6-3, 3-6)
| Kaitlin Quevedo
|06/07/2026
| Bastad (Dieciseisavos de final)
| Tiana Deng
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Kaitlin Quevedo
|24/06/2026
| Wimbledon, Qualification WTA (Treintaidosavos de final)
| Kaitlin Quevedo
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Claire Liu
-Últimos Resultados de Gabriela Ruse.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Gabriela Ruse
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Caty McNally
|26/06/2026
| Bad Homburg Open (Semifinal)
| Gabriela Ruse
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Karolina Muchova
|25/06/2026
| Bad Homburg Open (Cuartos de final)
| Emma Navarro
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Gabriela Ruse
|24/06/2026
| Bad Homburg Open (Octavos de final)
| Anna Kalinskaya
| 0-2 (5-7, 2-6)
| Gabriela Ruse
|23/06/2026
| Bad Homburg Open (Dieciseisavos de final)
| Gabriela Ruse
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Linda Noskova