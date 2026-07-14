Kaitlin Quevedo - Gabriela Ruse, en directo hoy: sigue el partido de Iasi Open

Kaitlin Quevedo - Gabriela Ruse: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Iasi Open
Kaitlin Quevedo - Gabriela Ruse: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Iasi Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 14 julio 2026 10:01
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Madrid, 14 de julio de 2026.

La tenista española Kaitlin Quevedo(100) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Iasi Open a la tenista Rumana Gabriela Ruse(72) este martes no antes de las 11:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Kaitlin Quevedo.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/07/2026 Bastad (Semifinal) Kaitlin Quevedo 0-2 (5-7, 2-6) Simona Waltert
09/07/2026 Bastad (Cuartos de final) Irene Burillo Escorihuela 1-2 (6-4, 4-6, 4-6) Kaitlin Quevedo
08/07/2026 Bastad (Octavos de final) Kajsa Rinaldo Persson 1-2 (6-7, 6-3, 3-6) Kaitlin Quevedo
06/07/2026 Bastad (Dieciseisavos de final) Tiana Deng 0-2 (2-6, 3-6) Kaitlin Quevedo
24/06/2026 Wimbledon, Qualification WTA (Treintaidosavos de final) Kaitlin Quevedo 0-2 (4-6, 4-6) Claire Liu

-Últimos Resultados de Gabriela Ruse.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Gabriela Ruse 0-2 (5-7, 3-6) Caty McNally
26/06/2026 Bad Homburg Open (Semifinal) Gabriela Ruse 0-2 (4-6, 4-6) Karolina Muchova
25/06/2026 Bad Homburg Open (Cuartos de final) Emma Navarro 0-2 (4-6, 2-6) Gabriela Ruse
24/06/2026 Bad Homburg Open (Octavos de final) Anna Kalinskaya 0-2 (5-7, 2-6) Gabriela Ruse
23/06/2026 Bad Homburg Open (Dieciseisavos de final) Gabriela Ruse 2-0 (6-1, 6-3) Linda Noskova

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