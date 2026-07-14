Kaitlin Quevedo - Gabriela Ruse, en directo hoy: sigue el partido de Iasi Open

Kaitlin Quevedo - Gabriela Ruse: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Iasi Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 14 de julio de 2026.

La tenista española Kaitlin Quevedo(100) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Iasi Open a la tenista Rumana Gabriela Ruse(72) este martes no antes de las 11:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Kaitlin Quevedo.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 10/07/2026 Bastad (Semifinal) Kaitlin Quevedo 0-2 (5-7, 2-6) Simona Waltert 09/07/2026 Bastad (Cuartos de final) Irene Burillo Escorihuela 1-2 (6-4, 4-6, 4-6) Kaitlin Quevedo 08/07/2026 Bastad (Octavos de final) Kajsa Rinaldo Persson 1-2 (6-7, 6-3, 3-6) Kaitlin Quevedo 06/07/2026 Bastad (Dieciseisavos de final) Tiana Deng 0-2 (2-6, 3-6) Kaitlin Quevedo 24/06/2026 Wimbledon, Qualification WTA (Treintaidosavos de final) Kaitlin Quevedo 0-2 (4-6, 4-6) Claire Liu

-Últimos Resultados de Gabriela Ruse.