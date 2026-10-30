Kaitlin Quevedo - Jil Teichmann, en directo hoy: sigue el partido de Guangzhou Open

Kaitlin Quevedo - Jil Teichmann: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Guangzhou Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 30 de octubre de 2026.
La tenista española Kaitlin Quevedo(86) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Guangzhou Open a la tenista suiza Jil Teichmann(168) este viernes no antes de las 07:30.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Kaitlin Quevedo
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/10/2026
| Guangzhou Open (Octavos de final)
| Anna Bondar
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Kaitlin Quevedo
|27/10/2026
| Guangzhou Open (Dieciseisavos de final)
| Kaitlin Quevedo
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-4)
| Sofia Kenin
|19/10/2026
| Japan Women's Open (Dieciseisavos de final)
| Lanlana Tararudee
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Kaitlin Quevedo
|21/09/2026
| Sao Paulo Open (Final)
| Kaitlin Quevedo
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-2)
| Nadia Podoroska
|19/09/2026
| Sao Paulo Open (Semifinal)
| Kaitlin Quevedo
| 2-1 (6-4, 2-6, 6-4)
| Anna Blinkova
Últimos Resultados de Jil Teichmann
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/10/2026
| Guangzhou Open (Octavos de final)
| Jil Teichmann
| 2-1 (4-6, 6-3, 6-1)
| Zeynep Sonmez
|27/10/2026
| Guangzhou Open (Dieciseisavos de final)
| Simona Waltert
| 0-2 (5-7, 2-6)
| Jil Teichmann
|16/10/2026
| Rovereto (Cuartos de final)
| Lucie Havlickova
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Jil Teichmann
|14/10/2026
| Rovereto (Octavos de final)
| Jil Teichmann
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Lucia Bronzetti
|13/10/2026
| Rovereto (Dieciseisavos de final)
| Tessa Brockmann
| 0-2 (3-6, 5-7)
| Jil Teichmann