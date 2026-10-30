Kaitlin Quevedo - Jil Teichmann, en directo hoy: sigue el partido de Guangzhou Open

Kaitlin Quevedo - Jil Teichmann: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Guangzhou Open
Kaitlin Quevedo - Jil Teichmann: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Guangzhou Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 30 octubre 2026 6:31
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Madrid, 30 de octubre de 2026.

La tenista española Kaitlin Quevedo(86) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Guangzhou Open a la tenista suiza Jil Teichmann(168) este viernes no antes de las 07:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Kaitlin Quevedo

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/10/2026 Guangzhou Open (Octavos de final) Anna Bondar 0-2 (5-7, 3-6) Kaitlin Quevedo
27/10/2026 Guangzhou Open (Dieciseisavos de final) Kaitlin Quevedo 2-1 (6-4, 6-7, 6-4) Sofia Kenin
19/10/2026 Japan Women's Open (Dieciseisavos de final) Lanlana Tararudee 2-0 (7-5, 6-3) Kaitlin Quevedo
21/09/2026 Sao Paulo Open (Final) Kaitlin Quevedo 2-1 (4-6, 6-4, 6-2) Nadia Podoroska
19/09/2026 Sao Paulo Open (Semifinal) Kaitlin Quevedo 2-1 (6-4, 2-6, 6-4) Anna Blinkova

Últimos Resultados de Jil Teichmann

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/10/2026 Guangzhou Open (Octavos de final) Jil Teichmann 2-1 (4-6, 6-3, 6-1) Zeynep Sonmez
27/10/2026 Guangzhou Open (Dieciseisavos de final) Simona Waltert 0-2 (5-7, 2-6) Jil Teichmann
16/10/2026 Rovereto (Cuartos de final) Lucie Havlickova 2-0 (6-2, 6-4) Jil Teichmann
14/10/2026 Rovereto (Octavos de final) Jil Teichmann 2-0 (6-4, 7-5) Lucia Bronzetti
13/10/2026 Rovereto (Dieciseisavos de final) Tessa Brockmann 0-2 (3-6, 5-7) Jil Teichmann
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