Kaitlin Quevedo - Venus Williams, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Kaitlin Quevedo - Venus Williams: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 21 abril 2026 15:05
Madrid, 21 de abril de 2026.

La tenista Kaitlin Quevedo(140) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Madrid Open a la tenista Venus Williams(479) este martes a las 16:05.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Kaitlin Quevedo.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/04/2026 Oeiras 3 (Dieciseisavos de final) Maja Chwalinska 2-1 (3-6, 6-2, 6-4) Kaitlin Quevedo
11/04/2026 Billie Jean King Cup Qualifiers (Final) Veronika Erjavec 0-2 (6-7, 2-6) Kaitlin Quevedo
10/04/2026 Billie Jean King Cup Qualifiers (Final) Tamara Zidansek 1-1 (6-4, 2-6, 0-0) Kaitlin Quevedo
25/03/2026 Dubrovnik (Octavos de final) Kaitlin Quevedo 0-2 (2-6, 2-6) Veronika Erjavec
23/03/2026 Dubrovnik (Dieciseisavos de final) Dominika Salkova 0-2 (1-6, 6-7) Kaitlin Quevedo

-Últimos Resultados de Venus Williams.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Francesca Jones 2-0 (7-5, 7-5) Venus Williams
05/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Diane Parry 2-1 (6-3, 6-7, 6-1) Venus Williams
24/02/2026 ATX Open (Dieciseisavos de final) Venus Williams 0-2 (4-6, 1-6) Ajla Tomljanovic
18/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Olga Danilovic 2-1 (6-7, 6-3, 6-4) Venus Williams
13/01/2026 Hobart International (Dieciseisavos de final) Tatjana Maria 2-0 (6-4, 6-3) Venus Williams

