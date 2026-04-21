Kaitlin Quevedo - Venus Williams, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Kaitlin Quevedo - Venus Williams: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 21 de abril de 2026.
La tenista Kaitlin Quevedo(140) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Madrid Open a la tenista Venus Williams(479) este martes a las 16:05.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Kaitlin Quevedo.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/04/2026
| Oeiras 3 (Dieciseisavos de final)
| Maja Chwalinska
| 2-1 (3-6, 6-2, 6-4)
| Kaitlin Quevedo
|11/04/2026
| Billie Jean King Cup Qualifiers (Final)
| Veronika Erjavec
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Kaitlin Quevedo
|10/04/2026
| Billie Jean King Cup Qualifiers (Final)
| Tamara Zidansek
| 1-1 (6-4, 2-6, 0-0)
| Kaitlin Quevedo
|25/03/2026
| Dubrovnik (Octavos de final)
| Kaitlin Quevedo
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Veronika Erjavec
|23/03/2026
| Dubrovnik (Dieciseisavos de final)
| Dominika Salkova
| 0-2 (1-6, 6-7)
| Kaitlin Quevedo
-Últimos Resultados de Venus Williams.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Francesca Jones
| 2-0 (7-5, 7-5)
| Venus Williams
|05/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Diane Parry
| 2-1 (6-3, 6-7, 6-1)
| Venus Williams
|24/02/2026
| ATX Open (Dieciseisavos de final)
| Venus Williams
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Ajla Tomljanovic
|18/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Olga Danilovic
| 2-1 (6-7, 6-3, 6-4)
| Venus Williams
|13/01/2026
| Hobart International (Dieciseisavos de final)
| Tatjana Maria
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Venus Williams