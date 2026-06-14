Kamil Majchrzak - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de Libema Open

Kamil Majchrzak - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Final de Libema Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 14 de junio de 2026.

El tenista polaco Kamil Majchrzak(76) se enfrenta en Final del torneo Libema Open al tenista australiano Alex de Minaur(6) este domingo a las 14:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 06/10/2025 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Kamil Majchrzak 0-2 (1-6, 5-7) Alex de Minaur

-Últimos Resultados de Kamil Majchrzak.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 13/06/2026 Libema Open (Semifinal) Kamil Majchrzak 2-0 (7-6, 6-1) Daniil Medvedev 12/06/2026 Libema Open (Cuartos de final) Felix Auger-Aliassime 0-2 (4-6, 3-6) Kamil Majchrzak 11/06/2026 Libema Open (Octavos de final) Kamil Majchrzak 2-0 (6-0, 6-3) James McCabe 10/06/2026 Libema Open (Dieciseisavos de final) Otto Virtanen 1-2 (7-6, 4-6, 6-7) Kamil Majchrzak 07/06/2026 Birmingham (Semifinal) Otto Virtanen 2-1 (7-6, 6-7, 7-6) Kamil Majchrzak

-Últimos Resultados de Alex de Minaur.