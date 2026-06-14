Kamil Majchrzak - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de Libema Open

Kamil Majchrzak - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Final de Libema Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de junio de 2026.
El tenista polaco Kamil Majchrzak(76) se enfrenta en Final del torneo Libema Open al tenista australiano Alex de Minaur(6) este domingo a las 14:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/10/2025
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Kamil Majchrzak
| 0-2 (1-6, 5-7)
| Alex de Minaur
-Últimos Resultados de Kamil Majchrzak.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/06/2026
| Libema Open (Semifinal)
| Kamil Majchrzak
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Daniil Medvedev
|12/06/2026
| Libema Open (Cuartos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Kamil Majchrzak
|11/06/2026
| Libema Open (Octavos de final)
| Kamil Majchrzak
| 2-0 (6-0, 6-3)
| James McCabe
|10/06/2026
| Libema Open (Dieciseisavos de final)
| Otto Virtanen
| 1-2 (7-6, 4-6, 6-7)
| Kamil Majchrzak
|07/06/2026
| Birmingham (Semifinal)
| Otto Virtanen
| 2-1 (7-6, 6-7, 7-6)
| Kamil Majchrzak
-Últimos Resultados de Alex de Minaur.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/06/2026
| Libema Open (Semifinal)
| Adrian Mannarino
| 0-2 (4-6, 0-6)
| Alex de Minaur
|12/06/2026
| Libema Open (Cuartos de final)
| Benjamin Bonzi
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Alex de Minaur
|10/06/2026
| Libema Open (Octavos de final)
| Martin Damm
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Alex de Minaur
|29/05/2026
| Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final)
| Alex de Minaur
| 1-3 (6-0, 2-6, 2-6, 3-6)
| Jakub Mensik
|27/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Alex de Minaur
| 0-0 ()
| Alexander Blockx