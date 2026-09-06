Kanta Watanabe - Jerrid Gaines Jr., en directo hoy: sigue el partido de US Open Juniors, Boys

Kanta Watanabe - Jerrid Gaines Jr.: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open Juniors, Boys
Kanta Watanabe - Jerrid Gaines Jr.: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 6 septiembre 2026 21:15
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Madrid, 6 de septiembre de 2026.

El tenista japonés Kanta Watanabe(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open Juniors, Boys al tenista estadounidense Jerrid Gaines Jr.(1361) este domingo no antes de las 22:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Kanta Watanabe

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/07/2026 Wimbledon Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Savva Rybkin 2-0 (6-3, 6-4) Kanta Watanabe
01/06/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Dieciseisavos de final) Michael Antonius 2-0 (6-3, 6-0) Kanta Watanabe
31/05/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Rhys Lawlor 1-2 (7-5, 2-6, 2-6) Kanta Watanabe

No hay partidos recientes.

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