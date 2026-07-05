Karolina Muchova - Barbora Krejcikova, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Karolina Muchova - Barbora Krejcikova: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Wimbledon WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 5 de julio de 2026.

La tenista checa Karolina Muchova(9) se enfrenta en Octavos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista checa Barbora Krejcikova(38) este domingo no antes de las 13:30.

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-Últimos Resultados de Karolina Muchova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 03/07/2026 Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final) Karolina Muchova 2-0 (6-2, 7-6) Mananchaya Sawangkaew 01/07/2026 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Karolina Muchova 2-0 (6-3, 6-2) Shuai Zhang 29/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Karolina Muchova 2-0 (6-3, 6-2) Anastasia Zakharova 27/06/2026 Bad Homburg Open (Final) Karolina Muchova 1-0 (6-1, 1-0) Naomi Osaka 26/06/2026 Bad Homburg Open (Semifinal) Gabriela Ruse 0-2 (4-6, 4-6) Karolina Muchova

-Últimos Resultados de Barbora Krejcikova.