Karolina Muchova - Barbora Krejcikova, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Karolina Muchova - Barbora Krejcikova: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Wimbledon WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de julio de 2026.
La tenista checa Karolina Muchova(9) se enfrenta en Octavos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista checa Barbora Krejcikova(38) este domingo no antes de las 13:30.
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-Últimos Resultados de Karolina Muchova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/07/2026
| Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Mananchaya Sawangkaew
|01/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Shuai Zhang
|29/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Anastasia Zakharova
|27/06/2026
| Bad Homburg Open (Final)
| Karolina Muchova
| 1-0 (6-1, 1-0)
| Naomi Osaka
|26/06/2026
| Bad Homburg Open (Semifinal)
| Gabriela Ruse
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Karolina Muchova
-Últimos Resultados de Barbora Krejcikova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/07/2026
| Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final)
| Nikola Bartunkova
| 0-2 (3-6, 5-7)
| Barbora Krejcikova
|01/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Barbora Krejcikova
| 2-1 (4-6, 7-5, 6-4)
| Mirra Andreeva
|29/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Barbora Krejcikova
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Hannah Klugman
|23/06/2026
| Lexus Eastbourne Open (Dieciseisavos de final)
| Kimberly Birrell
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Barbora Krejcikova
|14/06/2026
| Libema Open (Final)
| Robin Montgomery
| 0-0 ()
| Barbora Krejcikova