Karolina Muchova - Coco Gauff, en directo hoy: sigue el partido de Porsche Tennis Grand Prix

Karolina Muchova - Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Porsche Tennis Grand Prix - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de abril de 2026.
La tenista Checa Karolina Muchova(12) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Porsche Tennis Grand Prix a la tenista Estadounidense Coco Gauff(3) este viernes a las 14:00.
###WidgetTenis###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/03/2026
| Miami Open (Semifinal)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-1, 6-1)
| Karolina Muchova
|25/01/2026
| Australian Open WTA (Octavos de final)
| Coco Gauff
| 2-1 (6-1, 3-6, 6-3)
| Karolina Muchova
|04/01/2025
| United Cup, Final Stage (Semifinal)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Karolina Muchova
|06/10/2024
| China Open (Final)
| Karolina Muchova
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Coco Gauff
|08/09/2023
| US Open WTA (Semifinal)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Karolina Muchova
-Últimos Resultados de Karolina Muchova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-1 (1-6, 6-3, 6-0)
| Elise Mertens
|14/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Aliaksandra Sasnovich
|26/03/2026
| Miami Open (Semifinal)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-1, 6-1)
| Karolina Muchova
|24/03/2026
| Miami Open (Cuartos de final)
| Victoria Mboko
| 0-2 (5-7, 6-7)
| Karolina Muchova
|23/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-0 (6-0, 6-2)
| Alexandra Eala
-Últimos Resultados de Coco Gauff.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final)
| Liudmila Samsonova
| 0-2 (5-7, 1-6)
| Coco Gauff
|28/03/2026
| Miami Open (Final)
| Aryna Sabalenka
| 2-1 (6-2, 4-6, 6-3)
| Coco Gauff
|26/03/2026
| Miami Open (Semifinal)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-1, 6-1)
| Karolina Muchova
|25/03/2026
| Miami Open (Cuartos de final)
| Belinda Bencic
| 1-2 (3-6, 6-1, 3-6)
| Coco Gauff
|23/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Sorana Cirstea
| 1-2 (4-6, 6-3, 2-6)
| Coco Gauff