Karolina Muchova - Coco Gauff, en directo hoy: sigue el partido de Porsche Tennis Grand Prix

Karolina Muchova - Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Porsche Tennis Grand Prix - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 17 de abril de 2026.

La tenista Checa Karolina Muchova(12) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Porsche Tennis Grand Prix a la tenista Estadounidense Coco Gauff(3) este viernes a las 14:00.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 26/03/2026 Miami Open (Semifinal) Coco Gauff 2-0 (6-1, 6-1) Karolina Muchova 25/01/2026 Australian Open WTA (Octavos de final) Coco Gauff 2-1 (6-1, 3-6, 6-3) Karolina Muchova 04/01/2025 United Cup, Final Stage (Semifinal) Coco Gauff 2-0 (6-1, 6-4) Karolina Muchova 06/10/2024 China Open (Final) Karolina Muchova 0-2 (1-6, 3-6) Coco Gauff 08/09/2023 US Open WTA (Semifinal) Coco Gauff 2-0 (6-4, 7-5) Karolina Muchova

-Últimos Resultados de Karolina Muchova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 16/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final) Karolina Muchova 2-1 (1-6, 6-3, 6-0) Elise Mertens 14/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final) Karolina Muchova 2-0 (6-2, 6-4) Aliaksandra Sasnovich 26/03/2026 Miami Open (Semifinal) Coco Gauff 2-0 (6-1, 6-1) Karolina Muchova 24/03/2026 Miami Open (Cuartos de final) Victoria Mboko 0-2 (5-7, 6-7) Karolina Muchova 23/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Karolina Muchova 2-0 (6-0, 6-2) Alexandra Eala

-Últimos Resultados de Coco Gauff.