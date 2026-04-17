Karolina Muchova - Coco Gauff, en directo hoy: sigue el partido de Porsche Tennis Grand Prix

Karolina Muchova - Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Porsche Tennis Grand Prix
Karolina Muchova - Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Porsche Tennis Grand Prix - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 17 abril 2026 13:01
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Madrid, 17 de abril de 2026.

La tenista Checa Karolina Muchova(12) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Porsche Tennis Grand Prix a la tenista Estadounidense Coco Gauff(3) este viernes a las 14:00.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/03/2026 Miami Open (Semifinal) Coco Gauff 2-0 (6-1, 6-1) Karolina Muchova
25/01/2026 Australian Open WTA (Octavos de final) Coco Gauff 2-1 (6-1, 3-6, 6-3) Karolina Muchova
04/01/2025 United Cup, Final Stage (Semifinal) Coco Gauff 2-0 (6-1, 6-4) Karolina Muchova
06/10/2024 China Open (Final) Karolina Muchova 0-2 (1-6, 3-6) Coco Gauff
08/09/2023 US Open WTA (Semifinal) Coco Gauff 2-0 (6-4, 7-5) Karolina Muchova

-Últimos Resultados de Karolina Muchova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final) Karolina Muchova 2-1 (1-6, 6-3, 6-0) Elise Mertens
14/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final) Karolina Muchova 2-0 (6-2, 6-4) Aliaksandra Sasnovich
26/03/2026 Miami Open (Semifinal) Coco Gauff 2-0 (6-1, 6-1) Karolina Muchova
24/03/2026 Miami Open (Cuartos de final) Victoria Mboko 0-2 (5-7, 6-7) Karolina Muchova
23/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Karolina Muchova 2-0 (6-0, 6-2) Alexandra Eala

-Últimos Resultados de Coco Gauff.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final) Liudmila Samsonova 0-2 (5-7, 1-6) Coco Gauff
28/03/2026 Miami Open (Final) Aryna Sabalenka 2-1 (6-2, 4-6, 6-3) Coco Gauff
26/03/2026 Miami Open (Semifinal) Coco Gauff 2-0 (6-1, 6-1) Karolina Muchova
25/03/2026 Miami Open (Cuartos de final) Belinda Bencic 1-2 (3-6, 6-1, 3-6) Coco Gauff
23/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Sorana Cirstea 1-2 (4-6, 6-3, 2-6) Coco Gauff

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