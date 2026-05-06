Karolina Pliskova - Jessica Bouzas Maneiro, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Karolina Pliskova - Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Internazionali BNL d'Italia
Karolina Pliskova - Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 6 mayo 2026 16:01
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Madrid, 6 de mayo de 2026.

La tenista checa Karolina Pliskova(130) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia a la tenista española Jessica Bouzas Maneiro(51) este miércoles a las 17:00.

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-Últimos Resultados de Karolina Pliskova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/04/2026 Madrid Open (Cuartos de final) Karolina Pliskova 1-2 (1-6, 7-6, 3-6) Anastasia Potapova
27/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Solana Sierra 0-2 (4-6, 3-6) Karolina Pliskova
26/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Elise Mertens 1-2 (5-7, 6-2, 6-7) Karolina Pliskova
24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Karolina Pliskova 2-0 (6-4, 7-6) Maria Sakkari
22/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Karolina Pliskova 2-1 (2-6, 6-1, 6-4) Sinja Kraus

-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/04/2026 La Bisbal (Dieciseisavos de final) Jil Teichmann 2-0 (7-5, 6-0) Jessica Bouzas Maneiro
23/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 1-2 (6-3, 5-7, 1-6) Diana Shnaider
21/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Beatriz Haddad Maia 0-2 (1-6, 1-6) Jessica Bouzas Maneiro
02/04/2026 Copa Colsanitas (Octavos de final) Varvara Lepchenko 2-1 (6-0, 2-6, 7-5) Jessica Bouzas Maneiro
31/03/2026 Copa Colsanitas (Dieciseisavos de final) Sarah Rakotomanga 0-2 (2-6, 2-6) Jessica Bouzas Maneiro

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