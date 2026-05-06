Karolina Pliskova - Jessica Bouzas Maneiro, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Karolina Pliskova - Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de mayo de 2026.
La tenista checa Karolina Pliskova(130) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia a la tenista española Jessica Bouzas Maneiro(51) este miércoles a las 17:00.
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-Últimos Resultados de Karolina Pliskova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/04/2026
| Madrid Open (Cuartos de final)
| Karolina Pliskova
| 1-2 (1-6, 7-6, 3-6)
| Anastasia Potapova
|27/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Solana Sierra
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Karolina Pliskova
|26/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Elise Mertens
| 1-2 (5-7, 6-2, 6-7)
| Karolina Pliskova
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Karolina Pliskova
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Maria Sakkari
|22/04/2026
| Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Karolina Pliskova
| 2-1 (2-6, 6-1, 6-4)
| Sinja Kraus
-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/04/2026
| La Bisbal (Dieciseisavos de final)
| Jil Teichmann
| 2-0 (7-5, 6-0)
| Jessica Bouzas Maneiro
|23/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 1-2 (6-3, 5-7, 1-6)
| Diana Shnaider
|21/04/2026
| Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Beatriz Haddad Maia
| 0-2 (1-6, 1-6)
| Jessica Bouzas Maneiro
|02/04/2026
| Copa Colsanitas (Octavos de final)
| Varvara Lepchenko
| 2-1 (6-0, 2-6, 7-5)
| Jessica Bouzas Maneiro
|31/03/2026
| Copa Colsanitas (Dieciseisavos de final)
| Sarah Rakotomanga
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Jessica Bouzas Maneiro