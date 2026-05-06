Karolina Pliskova - Jessica Bouzas Maneiro, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Karolina Pliskova - Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 6 de mayo de 2026.

La tenista checa Karolina Pliskova(130) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia a la tenista española Jessica Bouzas Maneiro(51) este miércoles a las 17:00.

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-Últimos Resultados de Karolina Pliskova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 29/04/2026 Madrid Open (Cuartos de final) Karolina Pliskova 1-2 (1-6, 7-6, 3-6) Anastasia Potapova 27/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Solana Sierra 0-2 (4-6, 3-6) Karolina Pliskova 26/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Elise Mertens 1-2 (5-7, 6-2, 6-7) Karolina Pliskova 24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Karolina Pliskova 2-0 (6-4, 7-6) Maria Sakkari 22/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Karolina Pliskova 2-1 (2-6, 6-1, 6-4) Sinja Kraus

-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.