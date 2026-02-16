Katerina Siniakova - Paula Badosa, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Duty Free Tennis Championships

Katerina Siniakova - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Dubai Duty Free Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 16 de febrero de 2026.
La tenista Checa Katerina Siniakova(42) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Dubai Duty Free Tennis Championships a la tenista Española Paula Badosa(70) este lunes a las 14:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Katerina Siniakova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/02/2026
| Qatar Total Open (Dieciseisavos de final)
| Camila Osorio
| 2-1 (6-2, 5-7, 6-3)
| Katerina Siniakova
|09/02/2026
| Qatar Total Open (Treintaidosavos de final)
| Katerina Siniakova
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Clara Tauson
-Últimos Resultados de Paula Badosa.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/02/2026
| Mubadala Abu Dhabi Open (Dieciseisavos de final)
| Paula Badosa
| 1-2 (4-6, 6-3, 1-6)
| Aliaksandra Sasnovich
|22/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Oksana Selekhmeteva
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Paula Badosa
|19/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Zarina Diyas
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Paula Badosa
|12/01/2026
| Adelaide International (Dieciseisavos de final)
| Paula Badosa
| 1-2 (6-3, 3-6, 4-6)
| Marie Bouzkova
|08/01/2026
| Brisbane International (Octavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Paula Badosa