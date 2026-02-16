Katerina Siniakova - Paula Badosa, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Duty Free Tennis Championships

Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 16 febrero 2026 13:22
Madrid, 16 de febrero de 2026.

La tenista Checa Katerina Siniakova(42) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Dubai Duty Free Tennis Championships a la tenista Española Paula Badosa(70) este lunes a las 14:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Katerina Siniakova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/02/2026 Qatar Total Open (Dieciseisavos de final) Camila Osorio 2-1 (6-2, 5-7, 6-3) Katerina Siniakova
09/02/2026 Qatar Total Open (Treintaidosavos de final) Katerina Siniakova 2-0 (6-4, 6-1) Clara Tauson

-Últimos Resultados de Paula Badosa.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/02/2026 Mubadala Abu Dhabi Open (Dieciseisavos de final) Paula Badosa 1-2 (4-6, 6-3, 1-6) Aliaksandra Sasnovich
22/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Oksana Selekhmeteva 2-0 (6-4, 6-4) Paula Badosa
19/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Zarina Diyas 0-2 (2-6, 4-6) Paula Badosa
12/01/2026 Adelaide International (Dieciseisavos de final) Paula Badosa 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) Marie Bouzkova
08/01/2026 Brisbane International (Octavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-3, 6-2) Paula Badosa

