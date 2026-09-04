Katie Boulter - Karolina Muchova, en directo hoy: sigue el partido de US Open WTA

Katie Boulter - Karolina Muchova: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 4 de septiembre de 2026.

La tenista británica Katie Boulter(62) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open WTA a la tenista checa Karolina Muchova(7) este miércoles no antes de las 17:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 02/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Katie Boulter 0-2 (1-6, 0-6) Karolina Muchova 21/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Karolina Muchova 2-0 (6-3, 7-5) Katie Boulter

Últimos Resultados de Katie Boulter

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 02/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Katie Boulter 0-2 (1-6, 0-6) Karolina Muchova 30/08/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Carol Young Suh Lee 1-2 (4-6, 6-3, 0-6) Katie Boulter 15/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Linda Noskova 2-0 (6-3, 6-3) Katie Boulter 14/08/2026 Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final) Katie Boulter 2-1 (7-5, 0-6, 6-4) Katie Volynets 03/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Katie Boulter 0-2 (6-7, 5-7) Kayla Cross

Últimos Resultados de Karolina Muchova