Katie Boulter - Karolina Muchova, en directo hoy: sigue el partido de US Open WTA

Katie Boulter - Karolina Muchova: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open WTA
Katie Boulter - Karolina Muchova: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 4 septiembre 2026 17:36
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Madrid, 4 de septiembre de 2026.

La tenista británica Katie Boulter(62) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open WTA a la tenista checa Karolina Muchova(7) este miércoles no antes de las 17:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Katie Boulter 0-2 (1-6, 0-6) Karolina Muchova
21/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Karolina Muchova 2-0 (6-3, 7-5) Katie Boulter

Últimos Resultados de Katie Boulter

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Katie Boulter 0-2 (1-6, 0-6) Karolina Muchova
30/08/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Carol Young Suh Lee 1-2 (4-6, 6-3, 0-6) Katie Boulter
15/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Linda Noskova 2-0 (6-3, 6-3) Katie Boulter
14/08/2026 Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final) Katie Boulter 2-1 (7-5, 0-6, 6-4) Katie Volynets
03/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Katie Boulter 0-2 (6-7, 5-7) Kayla Cross

Últimos Resultados de Karolina Muchova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Katie Boulter 0-2 (1-6, 0-6) Karolina Muchova
31/08/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Sinja Kraus 0-2 (3-6, 0-6) Karolina Muchova
11/07/2026 Wimbledon WTA (Final) Karolina Muchova 1-2 (2-6, 7-5, 3-6) Linda Noskova
09/07/2026 Wimbledon WTA (Semifinal) Karolina Muchova 2-1 (6-2, 1-6, 7-6) Coco Gauff
07/07/2026 Wimbledon WTA (Cuartos de final) Naomi Osaka 0-2 (6-7, 4-6) Karolina Muchova

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