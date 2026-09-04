Katie Boulter - Karolina Muchova, en directo hoy: sigue el partido de US Open WTA

Katie Boulter - Karolina Muchova: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de septiembre de 2026.
La tenista británica Katie Boulter(62) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open WTA a la tenista checa Karolina Muchova(7) este miércoles no antes de las 17:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Katie Boulter
| 0-2 (1-6, 0-6)
| Karolina Muchova
|21/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Katie Boulter
Últimos Resultados de Katie Boulter
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Katie Boulter
| 0-2 (1-6, 0-6)
| Karolina Muchova
|30/08/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Carol Young Suh Lee
| 1-2 (4-6, 6-3, 0-6)
| Katie Boulter
|15/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Linda Noskova
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Katie Boulter
|14/08/2026
| Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Katie Boulter
| 2-1 (7-5, 0-6, 6-4)
| Katie Volynets
|03/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Katie Boulter
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Kayla Cross
Últimos Resultados de Karolina Muchova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Katie Boulter
| 0-2 (1-6, 0-6)
| Karolina Muchova
|31/08/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Sinja Kraus
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Karolina Muchova
|11/07/2026
| Wimbledon WTA (Final)
| Karolina Muchova
| 1-2 (2-6, 7-5, 3-6)
| Linda Noskova
|09/07/2026
| Wimbledon WTA (Semifinal)
| Karolina Muchova
| 2-1 (6-2, 1-6, 7-6)
| Coco Gauff
|07/07/2026
| Wimbledon WTA (Cuartos de final)
| Naomi Osaka
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Karolina Muchova