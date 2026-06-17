Katie Volynets - Jessica Bouzas Maneiro, en directo hoy: sigue el partido de Nottingham Open

Katie Volynets - Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Nottingham Open
Katie Volynets - Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Nottingham Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 17 junio 2026 12:30
Seguir en

Madrid, 17 de junio de 2026.

La tenista estadounidense Katie Volynets(102) se enfrenta en Octavos de final del torneo Nottingham Open a la tenista española Jessica Bouzas Maneiro(55) este miércoles a las 13:30.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/10/2025 Japan Women's Open (Dieciseisavos de final) Katie Volynets 0-2 (2-6, 4-6) Jessica Bouzas Maneiro

-Últimos Resultados de Katie Volynets.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/06/2026 Nottingham Open (Dieciseisavos de final) McCartney Kessler 0-2 (3-6, 3-6) Katie Volynets
14/06/2026 Nottingham Open, Qualification (Sin Definir) Katie Volynets 2-1 (2-6, 6-4, 7-6) Kimberly Birrell
13/06/2026 Nottingham Open, Qualification (Sin Definir) Panna Udvardy 0-2 (5-7, 2-6) Katie Volynets
09/06/2026 Libema Open (Dieciseisavos de final) Katie Volynets 1-2 (3-6, 6-2, 3-6) Zeynep Sonmez
07/06/2026 Libema Open, Qualification (Cuartos de final) Katie Volynets 2-1 (6-7, 7-6, 6-1) Lin Zhu

-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/06/2026 Nottingham Open (Dieciseisavos de final) Himeno Sakatsume 0-2 (5-7, 2-6) Jessica Bouzas Maneiro
10/06/2026 Libema Open (Dieciseisavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 0-2 (3-6, 1-6) Ajla Tomljanovic
26/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-2) Jessica Bouzas Maneiro
21/05/2026 GP SAR La Princesse Lalla Meryem (Cuartos de final) Petra Marcinko 2-0 (6-3, 6-4) Jessica Bouzas Maneiro
20/05/2026 GP SAR La Princesse Lalla Meryem (Octavos de final) Fiona Ferro 1-2 (6-2, 6-7, 3-6) Jessica Bouzas Maneiro

Contador

Contenido patrocinado