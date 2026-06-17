Katie Volynets - Jessica Bouzas Maneiro, en directo hoy: sigue el partido de Nottingham Open

Katie Volynets - Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Nottingham Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de junio de 2026.
La tenista estadounidense Katie Volynets(102) se enfrenta en Octavos de final del torneo Nottingham Open a la tenista española Jessica Bouzas Maneiro(55) este miércoles a las 13:30.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/10/2025
| Japan Women's Open (Dieciseisavos de final)
| Katie Volynets
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Jessica Bouzas Maneiro
-Últimos Resultados de Katie Volynets.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/06/2026
| Nottingham Open (Dieciseisavos de final)
| McCartney Kessler
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Katie Volynets
|14/06/2026
| Nottingham Open, Qualification (Sin Definir)
| Katie Volynets
| 2-1 (2-6, 6-4, 7-6)
| Kimberly Birrell
|13/06/2026
| Nottingham Open, Qualification (Sin Definir)
| Panna Udvardy
| 0-2 (5-7, 2-6)
| Katie Volynets
|09/06/2026
| Libema Open (Dieciseisavos de final)
| Katie Volynets
| 1-2 (3-6, 6-2, 3-6)
| Zeynep Sonmez
|07/06/2026
| Libema Open, Qualification (Cuartos de final)
| Katie Volynets
| 2-1 (6-7, 7-6, 6-1)
| Lin Zhu
-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/06/2026
| Nottingham Open (Dieciseisavos de final)
| Himeno Sakatsume
| 0-2 (5-7, 2-6)
| Jessica Bouzas Maneiro
|10/06/2026
| Libema Open (Dieciseisavos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Ajla Tomljanovic
|26/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Jessica Bouzas Maneiro
|21/05/2026
| GP SAR La Princesse Lalla Meryem (Cuartos de final)
| Petra Marcinko
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Jessica Bouzas Maneiro
|20/05/2026
| GP SAR La Princesse Lalla Meryem (Octavos de final)
| Fiona Ferro
| 1-2 (6-2, 6-7, 3-6)
| Jessica Bouzas Maneiro