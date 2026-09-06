Lani Chang - Jana Kovackova, en directo hoy: sigue el partido de US Open Juniors, Girls

Lani Chang - Jana Kovackova: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open Juniors, Girls
Lani Chang - Jana Kovackova: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 6 septiembre 2026 22:01
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Madrid, 6 de septiembre de 2026.

La tenista estadounidense Lani Chang(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open Juniors, Girls a la tenista checa Jana Kovackova(435) este domingo no antes de las 23:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/07/2026 Wimbledon Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Jana Kovackova 2-1 (3-6, 6-4, 6-3) Lani Chang

Últimos Resultados de Lani Chang

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/07/2026 Wimbledon Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Jana Kovackova 2-1 (3-6, 6-4, 6-3) Lani Chang
31/05/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Lani Chang 1-2 (6-4, 2-6, 6-7) Felitsata Dorofeeva-Rybas
31/08/2025 US Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Yushan Shao 2-0 (6-3, 6-2) Lani Chang

Últimos Resultados de Jana Kovackova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/07/2026 Livesport Prague Open (Dieciseisavos de final) Jana Kovackova 1-2 (3-6, 7-5, 2-6) Lanlana Tararudee
08/07/2026 Wimbledon Juniors, Girls (Octavos de final) Jana Kovackova 1-2 (6-4, 6-7, 4-6) Emily Victoria Eigelsbach

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