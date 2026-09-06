Lani Chang - Jana Kovackova, en directo hoy: sigue el partido de US Open Juniors, Girls

Lani Chang - Jana Kovackova: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de septiembre de 2026.
La tenista estadounidense Lani Chang(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open Juniors, Girls a la tenista checa Jana Kovackova(435) este domingo no antes de las 23:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/07/2026
| Wimbledon Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Jana Kovackova
| 2-1 (3-6, 6-4, 6-3)
| Lani Chang
Últimos Resultados de Lani Chang
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/07/2026
| Wimbledon Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Jana Kovackova
| 2-1 (3-6, 6-4, 6-3)
| Lani Chang
|31/05/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Lani Chang
| 1-2 (6-4, 2-6, 6-7)
| Felitsata Dorofeeva-Rybas
|31/08/2025
| US Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Yushan Shao
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Lani Chang
Últimos Resultados de Jana Kovackova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/07/2026
| Livesport Prague Open (Dieciseisavos de final)
| Jana Kovackova
| 1-2 (3-6, 7-5, 2-6)
| Lanlana Tararudee
|08/07/2026
| Wimbledon Juniors, Girls (Octavos de final)
| Jana Kovackova
| 1-2 (6-4, 6-7, 4-6)
| Emily Victoria Eigelsbach