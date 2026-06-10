Laura Siegemund - Amanda Anisimova, en directo hoy: sigue el partido de HSBC Championships
Madrid, 10 de junio de 2026.
La tenista alemana Laura Siegemund(44) se enfrenta en Octavos de final del torneo HSBC Championships a la tenista estadounidense Amanda Anisimova(5) este miércoles a las 14:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Laura Siegemund.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/06/2026
| HSBC Championships (Dieciseisavos de final)
| Laura Siegemund
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Francesca Jones
-Últimos Resultados de Amanda Anisimova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/05/2026
| Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final)
| Diane Parry
| 2-1 (6-3, 4-6, 7-6)
| Amanda Anisimova
|28/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Julia Grabher
| 0-1 (0-6, 0-0)
| Amanda Anisimova
|25/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Sarah Rakotomanga
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Amanda Anisimova
|24/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Amanda Anisimova
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Belinda Bencic
|21/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Amanda Anisimova
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Yulia Starodubtseva
Amanda Anisimova rompe el servicio de Laura Siegemund y se pone 5-1 por delante.
Amanda Anisimova se lleva el juego y domina ahora 4-1.
Amanda Anisimova rompe el servicio de Laura Siegemund y se pone 3-1 por delante.
Amanda Anisimova se lleva el juego y domina ahora 2-1.
Laura Siegemund gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.
Amanda Anisimova gana el primer juego y domina 1-0
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