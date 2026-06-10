Laura Siegemund - Amanda Anisimova, en directo hoy: sigue el partido de HSBC Championships

Madrid, 10 de junio de 2026.

La tenista alemana Laura Siegemund(44) se enfrenta en Octavos de final del torneo HSBC Championships a la tenista estadounidense Amanda Anisimova(5) este miércoles a las 14:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Laura Siegemund.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/06/2026 HSBC Championships (Dieciseisavos de final) Laura Siegemund 2-0 (6-2, 6-3) Francesca Jones

-Últimos Resultados de Amanda Anisimova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/05/2026 Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final) Diane Parry 2-1 (6-3, 4-6, 7-6) Amanda Anisimova
28/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Julia Grabher 0-1 (0-6, 0-0) Amanda Anisimova
25/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Sarah Rakotomanga 0-2 (3-6, 1-6) Amanda Anisimova
24/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Amanda Anisimova 0-2 (2-6, 2-6) Belinda Bencic
21/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Amanda Anisimova 2-0 (6-4, 6-2) Yulia Starodubtseva

Amanda Anisimova rompe el servicio de Laura Siegemund y se pone 5-1 por delante.

Amanda Anisimova se lleva el juego y domina ahora 4-1.

Amanda Anisimova rompe el servicio de Laura Siegemund y se pone 3-1 por delante.

Amanda Anisimova se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Laura Siegemund gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Amanda Anisimova gana el primer juego y domina 1-0

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