Levante - Athletic de Bilbao, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Levante - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Levante - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 29 noviembre 2025 17:46

Madrid, 29 de noviembre de 2025.

El Levante, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 14 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante el Athletic este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Valencia, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el octavo lugar, llega tras la derrota de 4 - 0 cosechada contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 17 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Unai Elgezabal, Alan Matturro, Manuel Sanchez; Carlos Alvarez, Kervin Arriaga, Oriol Rey, Jon Olasagasti; Etta Eyong, Goduine Koyalipou.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Inigo Lekue, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Alex Berenguer, Mikel Jauregizar, Alejandro Rego, Robert Navarro, Nico Williams, Gorka Guruzeta.

-Últimos Resultados del Levante.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/11/2025 LaLiga Valencia 1-0 Levante
08/11/2025 LaLiga Atlético 3-1 Levante
02/11/2025 LaLiga Levante 1-2 Celta
26/10/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Levante
19/10/2025 LaLiga Levante 0-3 Rayo

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/11/2025 Champions Slavia Prague 0-0 Athletic Bilbao
22/11/2025 LaLiga Barcelona 4-0 Athletic Bilbao
09/11/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Real Oviedo
05/11/2025 Champions Newcastle United 2-0 Athletic Bilbao
01/11/2025 LaLiga Real Sociedad 3-2 Athletic Bilbao

Contador

Contenido patrocinado