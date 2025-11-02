Levante - Celta de Vigo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 2 de noviembre de 2025.

El Levante, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 11 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante el Celta de Vigo este domingo a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Mallorca, añadiendo 1 punto más a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Celta de Vigo ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la victoria de 2 - 3 cosechada contra el Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 10 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Unai Elgezabal, Matias Moreno, Manuel Sanchez; Carlos Alvarez, Unai Vencedor, Kervin Arriaga, Roger Brugue; Victor Garcia, Etta Eyong.

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Fran Beltran, Ilaix Moriba, Oscar Mingueza; Ferran Jutgla, Borja Iglesias, Bryan Zaragoza.

-Últimos Resultados del Levante.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/10/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Levante 19/10/2025 LaLiga Levante 0-3 Rayo 04/10/2025 LaLiga Real Oviedo 0-2 Levante 27/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Levante 23/09/2025 LaLiga Levante 1-4 Real Madrid

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.