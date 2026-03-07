Levante - Girona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Levante - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 7 de marzo de 2026.
El Levante, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 27 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante el Girona este sábado a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 0 en su estadio contra el Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 21 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Celta, sin poder sumar más puntos a los 30 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 64
| 26
|2
| Champions
| Real Madrid
| 63
| 27
|3
| Champions
| Atlético
| 51
| 26
|4
| Champions
| Villarreal
| 51
| 26
|5
| Europa League
| Betis
| 43
| 26
|6
| Conference League
| Celta
| 40
| 27
|14
| Permanencia
| Girona
| 30
| 26
|18
| Descenso
| Mallorca
| 24
| 26
|19
| Descenso
| Levante
| 21
| 26
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 17
| 26
-Onces iniciales probables.
LEVANTE: Mathew Ryan; Adrian De La Fuente, Manuel Sanchez, Jeremy Toljan, Matias Moreno; Kareem Tunde, Kervin Arriaga, Paco Cortes, Jon Olasagasti; Ivan Romero, Carlos Espi.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Vitor Reis, Daley Blind, Arnau Martinez; Ivan Martin, Axel Witsel, Viktor Tsigankov, Azzedine Ounahi, Thomas Lemar, Vladyslav Vanat.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/09/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-4
| Levante
-Últimos Resultados del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/02/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-0
| Alavés
|22/02/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Levante
|18/02/2026
| LaLiga
| Levante
| 0-1
| Villarreal
|15/02/2026
| LaLiga
| Levante
| 0-2
| Valencia
|08/02/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 4-2
| Levante
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/03/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-2
| Celta
|23/02/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-2
| Girona
|16/02/2026
| LaLiga
| Girona
| 2-1
| Barcelona
|08/02/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Girona
|31/01/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Girona