Levante - Mallorca, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Levante - Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 37 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de mayo de 2026.
El Levante, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 37 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante el Mallorca este domingo a las 19:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 3 contra el Celta, añadiendo 3 puntos más a los 39 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mallorca ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras la derrota de 3 - 1 cosechada contra el Getafe, sin poder sumar más puntos a los 39 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 91
| 36
|2
| Champions
| Real Madrid
| 80
| 36
|3
| Champions
| Villarreal
| 69
| 36
|4
| Champions
| Atlético
| 66
| 36
|5
| Champions
| Betis
| 57
| 36
|6
| Europa League
| Celta
| 50
| 36
|7
| Conference League
| Getafe
| 48
| 36
|18
| Descenso
| Mallorca
| 39
| 36
|19
| Descenso
| Levante
| 39
| 36
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 29
| 36
-Onces iniciales probables.
LEVANTE: Mathew Ryan; Diego Pampin, Jeremy Toljan, Matias Moreno, Adrian De La Fuente; Kareem Tunde, Kervin Arriaga, Victor Garcia, Pablo Martinez, Jon Olasagasti, Carlos Espi.
MALLORCA: Leo Roman; David Lopez, Martin Valjent, Pablo Maffeo, Luis Orejuela; Manu Morlanes, Zito Luvumbo, Sergi Darder, Jan Virgili, Antonio Sanchez, Vedat Muriqi.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/10/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Levante
-Últimos Resultados del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/05/2026
| LaLiga
| Celta
| 2-3
| Levante
|08/05/2026
| LaLiga
| Levante
| 3-2
| Osasuna
|02/05/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 5-1
| Levante
|27/04/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-0
| Levante
|23/04/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-0
| Sevilla
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 3-1
| Mallorca
|10/05/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Villarreal
|01/05/2026
| LaLiga
| Girona
| 0-1
| Mallorca
|25/04/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Mallorca
|21/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Valencia