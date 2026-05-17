Levante - Mallorca, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Levante - Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 37 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 17 de mayo de 2026.

El Levante, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 37 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante el Mallorca este domingo a las 19:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 3 contra el Celta, añadiendo 3 puntos más a los 39 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mallorca ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras la derrota de 3 - 1 cosechada contra el Getafe, sin poder sumar más puntos a los 39 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 91 36 2 Champions Real Madrid 80 36 3 Champions Villarreal 69 36 4 Champions Atlético 66 36 5 Champions Betis 57 36 6 Europa League Celta 50 36 7 Conference League Getafe 48 36 18 Descenso Mallorca 39 36 19 Descenso Levante 39 36 20 Descenso Real Oviedo 29 36

-Onces iniciales probables.

LEVANTE: Mathew Ryan; Diego Pampin, Jeremy Toljan, Matias Moreno, Adrian De La Fuente; Kareem Tunde, Kervin Arriaga, Victor Garcia, Pablo Martinez, Jon Olasagasti, Carlos Espi.

MALLORCA: Leo Roman; David Lopez, Martin Valjent, Pablo Maffeo, Luis Orejuela; Manu Morlanes, Zito Luvumbo, Sergi Darder, Jan Virgili, Antonio Sanchez, Vedat Muriqi.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/10/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Levante

-Últimos Resultados del Levante.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/05/2026 LaLiga Celta 2-3 Levante 08/05/2026 LaLiga Levante 3-2 Osasuna 02/05/2026 LaLiga Villarreal 5-1 Levante 27/04/2026 LaLiga Espanyol 0-0 Levante 23/04/2026 LaLiga Levante 2-0 Sevilla

-Últimos Resultados del Mallorca.