Madrid, 27 de noviembre de 2026.

El Levante, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 14 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Ciudad de Valencia ante Racing este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado como local contra Elche, añadiendo 1 punto más a los 12 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Racing ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 3 - 2 cosechada como local contra Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 17 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados

LEVANTE: Mathew Ryan; Aissa Mandi, Adrian De La Fuente, Marc Santos, Nacho Perez; Oriol Rey, Dani Requena, Jon Olasagasti; Victor Garcia, Ivan Romero, Thiago Fernandez.RACING: Julen Agirrezabala; Pablo Ramon, Pedro Felipe, Jeanuel Belocian, Jorge Salinas; Ivan Martin, Matteo Prati, Iker Luque, Sergio Canales, Inigo Vicente, Yassir Zabiri.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 06/04/2025 LaLiga2 Levante 3-1 Racing 13/10/2024 LaLiga2 Levante 0-1 Racing 20/04/2024 LaLiga2 Levante 0-0 Racing 20/11/2023 LaLiga2 Racing 4-2 Levante 25/03/2023 LaLiga2 Racing 0-1 Levante

Últimos Resultados de Levante

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/11/2026 LaLiga Levante 1-1 Elche 08/11/2026 LaLiga Celta 0-0 Levante 31/10/2026 LaLiga Levante 0-2 Atlético 25/10/2026 LaLiga Real Sociedad 2-1 Levante 21/10/2026 LaLiga Levante 3-1 Athletic Bilbao

Últimos Resultados de Racing

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/11/2026 LaLiga Racing 3-2 Real Sociedad 07/11/2026 LaLiga Malaga 1-2 Racing 01/11/2026 LaLiga Racing 0-3 Real Madrid 24/10/2026 LaLiga Racing 2-1 Espanyol 18/10/2026 LaLiga Osasuna 2-0 Racing

21:09 8' Thiago Fernandez es penalizado por empujar a Pablo Ramon 8' Thiago Fernandez es penalizado por empujar a Pablo Ramon 21:09 8' Saque de portería para Racing Santander. 8' Saque de portería para Racing Santander. 21:09 8' Jon Olasagasti (Levante) intenta anotar con un disparo desde fuera del área, pero va lejos del marco. 8' Jon Olasagasti (Levante) intenta anotar con un disparo desde fuera del área, pero va lejos del marco. 21:09 8' Levante intenta crear peligro. 8' Levante intenta crear peligro. 21:09 8' Inigo Vicente alivia la presión con un despeje. 8' Inigo Vicente alivia la presión con un despeje. 21:09 7' Levante intenta crear peligro. 7' Levante intenta crear peligro. 21:09 7' Pablo Ramon alivia la presión con un despeje. 7' Pablo Ramon alivia la presión con un despeje. 21:08 7' Levante tiene el control del balón. 7' Levante tiene el control del balón. 21:08 7' Racing Santander tiene el control del balón. 7' Racing Santander tiene el control del balón. 21:08 6' Nacho Perez Levante intercepta un centro dirigido al área. 6' Nacho Perez Levante intercepta un centro dirigido al área. 21:08 6' Mathew Ryan Levante intercepta un centro dirigido al área. 6' Mathew Ryan Levante intercepta un centro dirigido al área. 21:08 6' Inigo Vicente saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. 6' Inigo Vicente saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. 21:07 6' Yassir Zabiri (Racing Santander) hace un disparo que va desviado. 6' Yassir Zabiri (Racing Santander) hace un disparo que va desviado. 21:07 5' Racing Santander intenta crear peligro. 5' Racing Santander intenta crear peligro. 21:07 5' Saque de portería para Racing Santander. 5' Saque de portería para Racing Santander. 21:07 5' Posesión de balón: Levante: 53 %, Racing Santander: 47 %. 5' Posesión de balón: Levante: 53 %, Racing Santander: 47 %. 21:06 4' Levante intenta crear peligro. 4' Levante intenta crear peligro. 21:06 4' Levante saca de banda en la mitad del campo rival. 4' Levante saca de banda en la mitad del campo rival. 21:06 4' Jorge Salinas alivia la presión con un despeje. 4' Jorge Salinas alivia la presión con un despeje. 21:06 4' Levante intenta crear peligro. 4' Levante intenta crear peligro. 21:06 4' Un jugador de Levante envía un pase largo al área contraria. 4' Un jugador de Levante envía un pase largo al área contraria. 21:06 4' Matteo Prati Racing Santander intercepta un centro dirigido al área. 4' Matteo Prati Racing Santander intercepta un centro dirigido al área. 21:06 3' Levante intenta crear peligro. 3' Levante intenta crear peligro. 21:05 3' Levante tiene el control del balón. 3' Levante tiene el control del balón. 21:04 3' Levante saca de banda en la mitad del campo rival. 3' Levante saca de banda en la mitad del campo rival. 21:04 3' Matteo Prati Racing Santander intercepta un centro dirigido al área. 3' Matteo Prati Racing Santander intercepta un centro dirigido al área. 21:04 3' Levante intenta crear peligro. 3' Levante intenta crear peligro. 21:04 3' Ivan Romero hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 3' Ivan Romero hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 21:04 2' Racing Santander saca de banda en la mitad del campo rival. 2' Racing Santander saca de banda en la mitad del campo rival. 21:03 2' Levante intenta crear peligro. 2' Levante intenta crear peligro. 21:03 2' Racing Santander tiene el control del balón. 2' Racing Santander tiene el control del balón. 21:03 2' El árbitro pita tiro libre a Ivan Romero (Levante) por zancadillear a Jorge Salinas. 2' El árbitro pita tiro libre a Ivan Romero (Levante) por zancadillear a Jorge Salinas. 21:03 2' Nacho Perez alivia la presión con un despeje. 2' Nacho Perez alivia la presión con un despeje. 21:03 1' Racing Santander tiene el control del balón. 1' Racing Santander tiene el control del balón. 21:03 1' Racing Santander saca, y da comienzo el partido. 1' Racing Santander saca, y da comienzo el partido. 21:02 1' El campo se halla en excelentes condiciones. 1' El campo se halla en excelentes condiciones. 21:02 1' Bienvenidos al partido de esta noche. 1' Bienvenidos al partido de esta noche. 21:02 1' El árbitro da inicio al encuentro. 1' El árbitro da inicio al encuentro. 21:02 0' Bienvenidos a Estadio Ciudad de Valencia. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos. 0' Bienvenidos a Estadio Ciudad de Valencia. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.