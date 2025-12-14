Levante - Villareal, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Actualizado: domingo, 14 diciembre 2025 17:45
Madrid, 14 de diciembre de 2025.

El Levante, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 16 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante el Villareal este domingo a las 18:30, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Osasuna, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 35 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales probables.
LEVANTE: .
VILLAREAL: .

-Últimos Resultados del Levante.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/12/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Levante
29/11/2025 LaLiga Levante 0-2 Athletic Bilbao
21/11/2025 LaLiga Valencia 1-0 Levante
08/11/2025 LaLiga Atlético 3-1 Levante
02/11/2025 LaLiga Levante 1-2 Celta

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
10/12/2025 Champions Villarreal 2-3 FC Copenhague
06/12/2025 LaLiga Villarreal 2-0 Getafe
30/11/2025 LaLiga Real Sociedad 2-3 Villarreal
25/11/2025 Champions Borussia Dortmund 4-0 Villarreal
22/11/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Mallorca

