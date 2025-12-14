Levante - Villareal, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Levante - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)

Madrid, 14 de diciembre de 2025.

El Levante, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 16 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante el Villareal este domingo a las 18:30, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Osasuna, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 35 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales probables.

-Últimos Resultados del Levante.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/12/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Levante 29/11/2025 LaLiga Levante 0-2 Athletic Bilbao 21/11/2025 LaLiga Valencia 1-0 Levante 08/11/2025 LaLiga Atlético 3-1 Levante 02/11/2025 LaLiga Levante 1-2 Celta

