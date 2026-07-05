Liam Channon - Mustafa Ege Sik, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Boys

Liam Channon - Mustafa Ege Sik: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Boys
Liam Channon - Mustafa Ege Sik: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 5 julio 2026 17:25
Seguir en

Madrid, 5 de julio de 2026.

El tenista Británico Liam Channon(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Boys al tenista turco Mustafa Ege Sik(1222) este domingo no antes de las 16:30.

No hay partidos directos.

No hay partidos recientes.

-Últimos Resultados de Mustafa Ege Sik.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
31/05/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Mustafa Ege Sik 0-2 (3-6, 5-7) Pedro Henrique Chabalgoity
24/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Hyu Kawanishi 2-0 (6-4, 7-5) Mustafa Ege Sik

Contador

Contenido patrocinado