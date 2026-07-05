Liam Channon - Mustafa Ege Sik, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Boys

Liam Channon - Mustafa Ege Sik: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 5 de julio de 2026.

El tenista Británico Liam Channon(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Boys al tenista turco Mustafa Ege Sik(1222) este domingo no antes de las 16:30.

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