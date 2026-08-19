Linda Noskova - Amanda Anisimova, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Linda Noskova - Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 19 de agosto de 2026.

La tenista checa Linda Noskova(8) se enfrenta en Octavos de final del torneo Cincinnati Open a la tenista estadounidense Amanda Anisimova(10) este miércoles no antes de las 20:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 05/10/2025 China Open (Final) Linda Noskova 1-2 (0-6, 6-2, 2-6) Amanda Anisimova 06/07/2025 Wimbledon WTA (Octavos de final) Linda Noskova 1-2 (2-6, 7-5, 4-6) Amanda Anisimova 11/03/2023 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Linda Noskova 2-0 (7-6, 6-3) Amanda Anisimova

Últimos Resultados de Linda Noskova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 18/08/2026 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Linda Noskova 2-0 (7-6, 6-2) Clara Tauson 15/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Linda Noskova 2-0 (6-3, 6-3) Katie Boulter 06/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Linda Noskova 0-2 (6-7, 1-6) Caty McNally 11/07/2026 Wimbledon WTA (Final) Karolina Muchova 1-2 (2-6, 7-5, 3-6) Linda Noskova 09/07/2026 Wimbledon WTA (Semifinal) Marta Kostyuk 0-2 (4-6, 4-6) Linda Noskova

Últimos Resultados de Amanda Anisimova