Linda Noskova - Amanda Anisimova, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Linda Noskova - Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 19 de agosto de 2026.
La tenista checa Linda Noskova(8) se enfrenta en Octavos de final del torneo Cincinnati Open a la tenista estadounidense Amanda Anisimova(10) este miércoles no antes de las 20:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/10/2025
| China Open (Final)
| Linda Noskova
| 1-2 (0-6, 6-2, 2-6)
| Amanda Anisimova
|06/07/2025
| Wimbledon WTA (Octavos de final)
| Linda Noskova
| 1-2 (2-6, 7-5, 4-6)
| Amanda Anisimova
|11/03/2023
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Linda Noskova
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Amanda Anisimova
Últimos Resultados de Linda Noskova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/08/2026
| Cincinnati Open (Dieciseisavos de final)
| Linda Noskova
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Clara Tauson
|15/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Linda Noskova
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Katie Boulter
|06/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Linda Noskova
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Caty McNally
|11/07/2026
| Wimbledon WTA (Final)
| Karolina Muchova
| 1-2 (2-6, 7-5, 3-6)
| Linda Noskova
|09/07/2026
| Wimbledon WTA (Semifinal)
| Marta Kostyuk
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Linda Noskova
Últimos Resultados de Amanda Anisimova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/08/2026
| Cincinnati Open (Dieciseisavos de final)
| Alexandra Eala
| 1-2 (6-4, 4-6, 2-6)
| Amanda Anisimova
|15/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Zeynep Sonmez
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Amanda Anisimova
|09/08/2026
| National Bank Open (Octavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Amanda Anisimova
|07/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Nikola Bartunkova
| 1-2 (6-3, 0-6, 4-6)
| Amanda Anisimova
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Lanlana Tararudee
| 0-0 ()
| Amanda Anisimova