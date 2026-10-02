Linda Noskova - Gabriela Ruse, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Linda Noskova - Gabriela Ruse: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 2 de octubre de 2026.
La tenista checa Linda Noskova(6) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo China Open a la tenista rumana Gabriela Ruse(66) este viernes no antes de las 06:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/06/2026
| Bad Homburg Open (Dieciseisavos de final)
| Gabriela Ruse
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Linda Noskova
Últimos Resultados de Linda Noskova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/09/2026
| Billie Jean King Cup Finals (Final)
| Elina Svitolina
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Linda Noskova
|25/09/2026
| Billie Jean King Cup Finals (Semifinal)
| Cristina Bucsa
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Linda Noskova
|22/09/2026
| Billie Jean King Cup Finals (Cuartos de final)
| Linda Noskova
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Katie Boulter
|08/09/2026
| US Open WTA (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-1 (7-6, 3-6, 7-6)
| Linda Noskova
|06/09/2026
| US Open WTA (Octavos de final)
| Marta Kostyuk
| 1-2 (5-7, 7-5, 4-6)
| Linda Noskova
Últimos Resultados de Gabriela Ruse
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/09/2026
| China Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Gabriela Ruse
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Lilli Tagger
|26/09/2026
| Korea Open (Cuartos de final)
| Anna Bondar
| 2-1 (6-4, 1-6, 6-2)
| Gabriela Ruse
|24/09/2026
| Korea Open (Octavos de final)
| Yeon-Woo Ku
| 1-2 (6-2, 6-7, 1-6)
| Gabriela Ruse
|22/09/2026
| Korea Open (Dieciseisavos de final)
| Eva Lys
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Gabriela Ruse
|30/08/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Gabriela Ruse