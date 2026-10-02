Linda Noskova - Gabriela Ruse, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Linda Noskova - Gabriela Ruse: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 2 de octubre de 2026.

La tenista checa Linda Noskova(6) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo China Open a la tenista rumana Gabriela Ruse(66) este viernes no antes de las 06:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 23/06/2026 Bad Homburg Open (Dieciseisavos de final) Gabriela Ruse 2-0 (6-1, 6-3) Linda Noskova

Últimos Resultados de Linda Noskova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 27/09/2026 Billie Jean King Cup Finals (Final) Elina Svitolina 0-2 (3-6, 6-7) Linda Noskova 25/09/2026 Billie Jean King Cup Finals (Semifinal) Cristina Bucsa 0-2 (6-7, 2-6) Linda Noskova 22/09/2026 Billie Jean King Cup Finals (Cuartos de final) Linda Noskova 2-0 (6-2, 7-6) Katie Boulter 08/09/2026 US Open WTA (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 2-1 (7-6, 3-6, 7-6) Linda Noskova 06/09/2026 US Open WTA (Octavos de final) Marta Kostyuk 1-2 (5-7, 7-5, 4-6) Linda Noskova

Últimos Resultados de Gabriela Ruse