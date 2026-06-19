Linda Noskova - Paula Badosa, en directo hoy: sigue el partido de Grass Court Championships

Linda Noskova - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Grass Court Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 19 de junio de 2026.
La tenista checa Linda Noskova(13) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Grass Court Championships a la tenista española Paula Badosa(142) este viernes no antes de las 12:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/02/2025
| Mubadala Abu Dhabi Open (Octavos de final)
| Linda Noskova
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Paula Badosa
-Últimos Resultados de Linda Noskova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/06/2026
| Grass Court Championships (Octavos de final)
| Linda Noskova
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Diane Parry
|16/06/2026
| Grass Court Championships (Dieciseisavos de final)
| Linda Noskova
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Renata Zarazua
|26/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Linda Noskova
| 0-2 (5-7, 6-7)
| Maria Sakkari
|11/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Sorana Cirstea
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Linda Noskova
-Últimos Resultados de Paula Badosa.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/06/2026
| Grass Court Championships (Octavos de final)
| Paula Badosa
| 2-1 (1-6, 6-3, 6-2)
| Coco Gauff
|16/06/2026
| Grass Court Championships (Dieciseisavos de final)
| Suzan Lamens
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Paula Badosa
|08/06/2026
| Libema Open (Dieciseisavos de final)
| Daria Snigur
| 2-0 (6-1, 7-6)
| Paula Badosa
|21/04/2026
| Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Paula Badosa
| 1-2 (6-7, 6-4, 0-6)
| Julia Grabher
|14/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final)
| Eva Lys
| 2-1 (2-6, 7-5, 6-4)
| Paula Badosa