Linda Noskova - Paula Badosa, en directo hoy: sigue el partido de Grass Court Championships

Linda Noskova - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Grass Court Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 19 de junio de 2026.

La tenista checa Linda Noskova(13) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Grass Court Championships a la tenista española Paula Badosa(142) este viernes no antes de las 12:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 05/02/2025 Mubadala Abu Dhabi Open (Octavos de final) Linda Noskova 2-0 (6-4, 6-1) Paula Badosa

-Últimos Resultados de Linda Noskova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 18/06/2026 Grass Court Championships (Octavos de final) Linda Noskova 2-0 (6-2, 6-2) Diane Parry 16/06/2026 Grass Court Championships (Dieciseisavos de final) Linda Noskova 2-0 (6-1, 6-4) Renata Zarazua 26/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Linda Noskova 0-2 (5-7, 6-7) Maria Sakkari 11/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Sorana Cirstea 2-0 (6-2, 6-4) Linda Noskova

-Últimos Resultados de Paula Badosa.