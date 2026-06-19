Linda Noskova - Paula Badosa, en directo hoy: sigue el partido de Grass Court Championships

Linda Noskova - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Grass Court Championships
Linda Noskova - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Grass Court Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 19 junio 2026 11:30
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Madrid, 19 de junio de 2026.

La tenista checa Linda Noskova(13) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Grass Court Championships a la tenista española Paula Badosa(142) este viernes no antes de las 12:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/02/2025 Mubadala Abu Dhabi Open (Octavos de final) Linda Noskova 2-0 (6-4, 6-1) Paula Badosa

-Últimos Resultados de Linda Noskova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/06/2026 Grass Court Championships (Octavos de final) Linda Noskova 2-0 (6-2, 6-2) Diane Parry
16/06/2026 Grass Court Championships (Dieciseisavos de final) Linda Noskova 2-0 (6-1, 6-4) Renata Zarazua
26/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Linda Noskova 0-2 (5-7, 6-7) Maria Sakkari
11/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Sorana Cirstea 2-0 (6-2, 6-4) Linda Noskova

-Últimos Resultados de Paula Badosa.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/06/2026 Grass Court Championships (Octavos de final) Paula Badosa 2-1 (1-6, 6-3, 6-2) Coco Gauff
16/06/2026 Grass Court Championships (Dieciseisavos de final) Suzan Lamens 0-2 (3-6, 2-6) Paula Badosa
08/06/2026 Libema Open (Dieciseisavos de final) Daria Snigur 2-0 (6-1, 7-6) Paula Badosa
21/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Paula Badosa 1-2 (6-7, 6-4, 0-6) Julia Grabher
14/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final) Eva Lys 2-1 (2-6, 7-5, 6-4) Paula Badosa

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