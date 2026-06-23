Liudmila Samsonova - Elina Svitolina, en directo hoy: sigue el partido de Bad Homburg Open

Liudmila Samsonova - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Bad Homburg Open
Liudmila Samsonova - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Bad Homburg Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 23 junio 2026 16:31
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Madrid, 23 de junio de 2026.

La tenista Liudmila Samsonova(42) se enfrenta en Octavos de final del torneo Bad Homburg Open a la tenista ucraniana Elina Svitolina(8) este martes no antes de las 17:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Liudmila Samsonova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/06/2026 Bad Homburg Open (Dieciseisavos de final) Liudmila Samsonova 2-0 (6-3, 7-5) Katerina Siniakova
15/06/2026 Grass Court Championships (Dieciseisavos de final) Elise Mertens 2-1 (1-6, 6-3, 6-0) Liudmila Samsonova
08/06/2026 HSBC Championships (Dieciseisavos de final) Harriet Dart 2-1 (5-7, 6-4, 6-3) Liudmila Samsonova
25/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Liudmila Samsonova 0-2 (4-6, 4-6) Jil Teichmann
18/05/2026 Internationaux de Strasbourg (Dieciseisavos de final) Daria Kasatkina 2-0 (7-5, 6-3) Liudmila Samsonova

-Últimos Resultados de Elina Svitolina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/06/2026 Grass Court Championships (Cuartos de final) Elina Svitolina 0-2 (3-6, 4-6) Alexandra Eala
18/06/2026 Grass Court Championships (Octavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-3, 6-2) Eva Lys
16/06/2026 Grass Court Championships (Dieciseisavos de final) Elina Svitolina 1-0 (6-1, 4-1) Anna Kalinskaya
02/06/2026 Roland Garros WTA (Cuartos de final) Elina Svitolina 1-2 (3-6, 6-2, 2-6) Marta Kostyuk
31/05/2026 Roland Garros WTA (Octavos de final) Elina Svitolina 2-1 (4-6, 6-4, 6-0) Belinda Bencic

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