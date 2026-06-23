Liudmila Samsonova - Elina Svitolina, en directo hoy: sigue el partido de Bad Homburg Open

Liudmila Samsonova - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Bad Homburg Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 23 de junio de 2026.
La tenista Liudmila Samsonova(42) se enfrenta en Octavos de final del torneo Bad Homburg Open a la tenista ucraniana Elina Svitolina(8) este martes no antes de las 17:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Liudmila Samsonova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/06/2026
| Bad Homburg Open (Dieciseisavos de final)
| Liudmila Samsonova
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Katerina Siniakova
|15/06/2026
| Grass Court Championships (Dieciseisavos de final)
| Elise Mertens
| 2-1 (1-6, 6-3, 6-0)
| Liudmila Samsonova
|08/06/2026
| HSBC Championships (Dieciseisavos de final)
| Harriet Dart
| 2-1 (5-7, 6-4, 6-3)
| Liudmila Samsonova
|25/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Liudmila Samsonova
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Jil Teichmann
|18/05/2026
| Internationaux de Strasbourg (Dieciseisavos de final)
| Daria Kasatkina
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Liudmila Samsonova
-Últimos Resultados de Elina Svitolina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/06/2026
| Grass Court Championships (Cuartos de final)
| Elina Svitolina
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Alexandra Eala
|18/06/2026
| Grass Court Championships (Octavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Eva Lys
|16/06/2026
| Grass Court Championships (Dieciseisavos de final)
| Elina Svitolina
| 1-0 (6-1, 4-1)
| Anna Kalinskaya
|02/06/2026
| Roland Garros WTA (Cuartos de final)
| Elina Svitolina
| 1-2 (3-6, 6-2, 2-6)
| Marta Kostyuk
|31/05/2026
| Roland Garros WTA (Octavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-0)
| Belinda Bencic