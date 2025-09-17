Liverpool - Atlético de Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Liverpool - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Champions
Onces Iniciales probables: Liverpool - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
miércoles, 17 septiembre 2025 16:00

Madrid, 17 de septiembre de 2025.

El Liverpool, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de Champions en el Anfield ante el Atlético de Madrid este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras . Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el octavo lugar, llega tras en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Union St.Gilloise 3 1
2 Arsenal 3 1
3 Qarabag FK 3 1
4 Real Madrid 3 1
5 Tottenham Hotspur 3 1
6 Borussia Dortmund 1 1
7 Juventus 1 1
8 Galatasaray 0 0
8 Inter 0 0
8 Olympiacos 0 0
8 Liverpool 0 0
8 Sporting CP 0 0
8 Eintracht Frankfurt 0 0
8 Bayern Munich 0 0
8 Monaco 0 0
8 Paris Saint-Germain 0 0
8 SSC Napoli 0 0
8 Atlético 0 0
8 Newcastle United 0 0
8 Chelsea 0 0
8 Slavia Prague 0 0
8 Kairat Almaty 0 0
8 Bayer Leverkusen 0 0
8 Club Brugge 0 0
8 FC Koebenhavn 0 0
8 Bodoe/Glimt 0 0
8 Pafos FC 0 0
8 Manchester City 0 0
8 Atalanta 0 0
8 Ajax 0 0
8 Barcelona 0 0
32 Benfica 0 1
33 Marseille 0 1
34 Villarreal 0 1
35 PSV Eindhoven 0 1
36 Athletic Bilbao 0 1

-Onces iniciales probables.
LIVERPOOL: Alisson Becker; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, Mohamed Salah, Florian Wirtz, Cody Gakpo, Hugo Ekitike.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Nico Gonzalez; Antoine Griezmann, Alexander Soerloth.

-Últimos Resultados del Liverpool.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
11/03/2025 Champions Liverpool 1-5 Paris Saint-Germain
05/03/2025 Champions Paris Saint-Germain 0-1 Liverpool
29/01/2025 Champions PSV Eindhoven 3-2 Liverpool
21/01/2025 Champions Liverpool 2-1 Lille
10/12/2024 Champions Girona 0-1 Liverpool

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
13/09/2025 LaLiga Atlético 2-0 Villarreal
30/08/2025 LaLiga Alavés 1-1 Atlético
23/08/2025 LaLiga Atlético 1-1 Elche
17/08/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Atlético
25/05/2025 LaLiga Girona 0-4 Atlético

