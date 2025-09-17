Liverpool - Atlético de Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 17 de septiembre de 2025.
El Liverpool, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de Champions en el Anfield ante el Atlético de Madrid este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras . Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el octavo lugar, llega tras en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Union St.Gilloise
| 3
| 1
|2
| Arsenal
| 3
| 1
|3
| Qarabag FK
| 3
| 1
|4
| Real Madrid
| 3
| 1
|5
| Tottenham Hotspur
| 3
| 1
|6
| Borussia Dortmund
| 1
| 1
|7
| Juventus
| 1
| 1
|8
| Galatasaray
| 0
| 0
|8
| Inter
| 0
| 0
|8
| Olympiacos
| 0
| 0
|8
| Liverpool
| 0
| 0
|8
| Sporting CP
| 0
| 0
|8
| Eintracht Frankfurt
| 0
| 0
|8
| Bayern Munich
| 0
| 0
|8
| Monaco
| 0
| 0
|8
| Paris Saint-Germain
| 0
| 0
|8
| SSC Napoli
| 0
| 0
|8
| Atlético
| 0
| 0
|8
| Newcastle United
| 0
| 0
|8
| Chelsea
| 0
| 0
|8
| Slavia Prague
| 0
| 0
|8
| Kairat Almaty
| 0
| 0
|8
| Bayer Leverkusen
| 0
| 0
|8
| Club Brugge
| 0
| 0
|8
| FC Koebenhavn
| 0
| 0
|8
| Bodoe/Glimt
| 0
| 0
|8
| Pafos FC
| 0
| 0
|8
| Manchester City
| 0
| 0
|8
| Atalanta
| 0
| 0
|8
| Ajax
| 0
| 0
|8
| Barcelona
| 0
| 0
|32
| Benfica
| 0
| 1
|33
| Marseille
| 0
| 1
|34
| Villarreal
| 0
| 1
|35
| PSV Eindhoven
| 0
| 1
|36
| Athletic Bilbao
| 0
| 1
-Onces iniciales probables.
LIVERPOOL: Alisson Becker; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, Mohamed Salah, Florian Wirtz, Cody Gakpo, Hugo Ekitike.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Nico Gonzalez; Antoine Griezmann, Alexander Soerloth.
-Últimos Resultados del Liverpool.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|11/03/2025
| Champions
| Liverpool
| 1-5
| Paris Saint-Germain
|05/03/2025
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 0-1
| Liverpool
|29/01/2025
| Champions
| PSV Eindhoven
| 3-2
| Liverpool
|21/01/2025
| Champions
| Liverpool
| 2-1
| Lille
|10/12/2024
| Champions
| Girona
| 0-1
| Liverpool
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-0
| Villarreal
|30/08/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Atlético
|23/08/2025
| LaLiga
| Atlético
| 1-1
| Elche
|17/08/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Atlético
|25/05/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-4
| Atlético