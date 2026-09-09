Liverpool - Atlético de Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 9 de septiembre de 2026.
El Liverpool se enfrenta en Fase de Grupos (I) al Atlético de Madrid este miércoles a las 21:00, partido perteneciente a la primera jornada de Champions en el estadio Anfield.
Clasificación Actual
|Posición
|Equipo
|Puntos
|Partidos Jugados
|1
|Manchester City
|3
|1
|2
|Aston Villa
|3
|1
|2
|Real Betis
|3
|1
|4
|Borussia Dortmund
|3
|1
|5
|Real Madrid
|3
|1
|6
|AEK Athens
|3
|1
|7
|Sporting CP
|0
|0
|7
|Shakhtar Donetsk
|0
|0
|7
|Bayern Munich
|0
|0
|7
|Arsenal
|0
|0
|7
|Paris Saint-Germain
|0
|0
|7
|SSC Napoli
|0
|0
|7
|Atlético de Madrid
|0
|0
|7
|Como
|0
|0
|7
|Feyenoord
|0
|0
|7
|Manchester United
|0
|0
|7
|VfB Stuttgart
|0
|0
|7
|RB Leipzig
|0
|0
|7
|Sabah FK
|0
|0
|7
|Slavia Prague
|0
|0
|7
|Fenerbahce
|0
|0
|7
|Roma
|0
|0
|7
|Liverpool
|0
|0
|7
|PSV Eindhoven
|0
|0
|7
|Galatasaray
|0
|0
|7
|Slovan Bratislava
|0
|0
|7
|Barcelona
|0
|0
|7
|Lens
|0
|0
|7
|Viking
|0
|0
|7
|Bodo/Glimt
|0
|0
|31
|Villareal
|0
|1
|32
|Lille
|0
|1
|32
|Club Brugge
|0
|1
|34
|Inter
|0
|1
|35
|LASK
|0
|1
|36
|FC Porto
|0
|1
Onces iniciales probables
LIVERPOOL: Alisson Becker; Ronald Araujo, Jeremy Jacquet, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo, Florian Wirtz, Bradley Barcola, Alexander Isak.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Morten Hjulmand, Ademola Lookman; Julian Alvarez, Alejandro Baena.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
|Competición
|EquipoLocal
|Resultado
|EquipoVisitante
|17/09/2025
|Champions League
|Liverpool
|3-2
|Atlético
Últimos Resultados de Liverpool
|Fecha
|Competición
|EquipoLocal
|Resultado
|EquipoVisitante
|14/04/2026
|Champions
|Liverpool
|0-2
|Paris Saint-Germain
|08/04/2026
|Champions
|Paris Saint-Germain
|2-0
|Liverpool
|18/03/2026
|Champions
|Liverpool
|4-0
|Galatasaray
|10/03/2026
|Champions
|Galatasaray
|1-0
|Liverpool
|28/01/2026
|Champions
|Liverpool
|6-0
|Qarabag FK
Últimos Resultados de Atlético de Madrid
|Fecha
|Competición
|EquipoLocal
|Resultado
|EquipoVisitante
|05/09/2026
|LaLiga
|Athletic Bilbao
|3-0
|Atlético
|29/08/2026
|LaLiga
|Sevilla
|1-3
|Atlético
|23/08/2026
|LaLiga
|Atlético
|2-2
|Villarreal
|19/08/2026
|LaLiga
|Atlético
|2-0
|Malaga
|24/05/2026
|LaLiga
|Villarreal
|5-1
|Atlético