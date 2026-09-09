Liverpool - Atlético de Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Liverpool - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (I) de Champions
Onces Iniciales probables: Liverpool - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (I) de Champions- ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 9 septiembre 2026 16:32
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Madrid, 9 de septiembre de 2026.

El Liverpool se enfrenta en Fase de Grupos (I) al Atlético de Madrid este miércoles a las 21:00, partido perteneciente a la primera jornada de Champions en el estadio Anfield.

Clasificación Actual

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Manchester City 3 1
2 Aston Villa 3 1
2 Real Betis 3 1
4 Borussia Dortmund 3 1
5 Real Madrid 3 1
6 AEK Athens 3 1
7 Sporting CP 0 0
7 Shakhtar Donetsk 0 0
7 Bayern Munich 0 0
7 Arsenal 0 0
7 Paris Saint-Germain 0 0
7 SSC Napoli 0 0
7 Atlético de Madrid 0 0
7 Como 0 0
7 Feyenoord 0 0
7 Manchester United 0 0
7 VfB Stuttgart 0 0
7 RB Leipzig 0 0
7 Sabah FK 0 0
7 Slavia Prague 0 0
7 Fenerbahce 0 0
7 Roma 0 0
7 Liverpool 0 0
7 PSV Eindhoven 0 0
7 Galatasaray 0 0
7 Slovan Bratislava 0 0
7 Barcelona 0 0
7 Lens 0 0
7 Viking 0 0
7 Bodo/Glimt 0 0
31 Villareal 0 1
32 Lille 0 1
32 Club Brugge 0 1
34 Inter 0 1
35 LASK 0 1
36 FC Porto 0 1

Onces iniciales probables

LIVERPOOL: Alisson Becker; Ronald Araujo, Jeremy Jacquet, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo, Florian Wirtz, Bradley Barcola, Alexander Isak.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Morten Hjulmand, Ademola Lookman; Julian Alvarez, Alejandro Baena.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/09/2025 Champions League Liverpool 3-2 Atlético

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Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/04/2026 Champions Liverpool 0-2 Paris Saint-Germain
08/04/2026 Champions Paris Saint-Germain 2-0 Liverpool
18/03/2026 Champions Liverpool 4-0 Galatasaray
10/03/2026 Champions Galatasaray 1-0 Liverpool
28/01/2026 Champions Liverpool 6-0 Qarabag FK

Últimos Resultados de Atlético de Madrid

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
05/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 3-0 Atlético
29/08/2026 LaLiga Sevilla 1-3 Atlético
23/08/2026 LaLiga Atlético 2-2 Villarreal
19/08/2026 LaLiga Atlético 2-0 Malaga
24/05/2026 LaLiga Villarreal 5-1 Atlético
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