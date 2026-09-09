Liverpool - Atlético de Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Liverpool - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (I) de Champions- ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 9 de septiembre de 2026.

El Liverpool se enfrenta en Fase de Grupos (I) al Atlético de Madrid este miércoles a las 21:00, partido perteneciente a la primera jornada de Champions en el estadio Anfield.

Clasificación Actual

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Manchester City 3 1 2 Aston Villa 3 1 2 Real Betis 3 1 4 Borussia Dortmund 3 1 5 Real Madrid 3 1 6 AEK Athens 3 1 7 Sporting CP 0 0 7 Shakhtar Donetsk 0 0 7 Bayern Munich 0 0 7 Arsenal 0 0 7 Paris Saint-Germain 0 0 7 SSC Napoli 0 0 7 Atlético de Madrid 0 0 7 Como 0 0 7 Feyenoord 0 0 7 Manchester United 0 0 7 VfB Stuttgart 0 0 7 RB Leipzig 0 0 7 Sabah FK 0 0 7 Slavia Prague 0 0 7 Fenerbahce 0 0 7 Roma 0 0 7 Liverpool 0 0 7 PSV Eindhoven 0 0 7 Galatasaray 0 0 7 Slovan Bratislava 0 0 7 Barcelona 0 0 7 Lens 0 0 7 Viking 0 0 7 Bodo/Glimt 0 0 31 Villareal 0 1 32 Lille 0 1 32 Club Brugge 0 1 34 Inter 0 1 35 LASK 0 1 36 FC Porto 0 1

Onces iniciales probables

LIVERPOOL: Alisson Becker; Ronald Araujo, Jeremy Jacquet, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo, Florian Wirtz, Bradley Barcola, Alexander Isak.ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Morten Hjulmand, Ademola Lookman; Julian Alvarez, Alejandro Baena.

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