Liverpool - Real Madrid, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Madrid, 4 de noviembre de 2025.

El Liverpool, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de Champions en el Anfield ante el Real Madrid este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 5 contra el Eintracht Frankfurt, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el quinto lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Juventus, añadiendo 3 puntos más a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

LIVERPOOL: Giorgi Mamardashvili; Conor Bradley, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Hugo Ekitike.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Eder Militao, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Arda Guler, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Vinicius Junior; Jude Bellingham, Kylian Mbappe.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 27/11/2024 Champions Liverpool 2-0 Real Madrid 15/03/2023 Champions Final Stage Real Madrid 1-0 Liverpool 21/02/2023 Champions Final Stage Liverpool 2-5 Real Madrid

-Últimos Resultados del Liverpool.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/10/2025 Champions Eintracht Frankfurt 1-5 Liverpool 30/09/2025 Champions Galatasaray 1-0 Liverpool 17/09/2025 Champions Liverpool 3-2 Atlético 11/03/2025 Champions Liverpool 1-5 Paris Saint-Germain 05/03/2025 Champions Paris Saint-Germain 0-1 Liverpool

-Últimos Resultados del Real Madrid.