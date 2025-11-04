Liverpool - Real Madrid, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Europa Press Deportes
Publicado: martes, 4 noviembre 2025 20:15

Madrid, 4 de noviembre de 2025.

El Liverpool, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de Champions en el Anfield ante el Real Madrid este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 5 contra el Eintracht Frankfurt, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el quinto lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Juventus, añadiendo 3 puntos más a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
LIVERPOOL: Giorgi Mamardashvili; Conor Bradley, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Hugo Ekitike.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Eder Militao, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Arda Guler, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Vinicius Junior; Jude Bellingham, Kylian Mbappe.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
27/11/2024 Champions Liverpool 2-0 Real Madrid
15/03/2023 Champions Final Stage Real Madrid 1-0 Liverpool
21/02/2023 Champions Final Stage Liverpool 2-5 Real Madrid

-Últimos Resultados del Liverpool.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/10/2025 Champions Eintracht Frankfurt 1-5 Liverpool
30/09/2025 Champions Galatasaray 1-0 Liverpool
17/09/2025 Champions Liverpool 3-2 Atlético
11/03/2025 Champions Liverpool 1-5 Paris Saint-Germain
05/03/2025 Champions Paris Saint-Germain 0-1 Liverpool

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/11/2025 LaLiga Real Madrid 4-0 Valencia
26/10/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Barcelona
22/10/2025 Champions Real Madrid 1-0 Juventus
19/10/2025 LaLiga Getafe 0-1 Real Madrid
04/10/2025 LaLiga Real Madrid 3-1 Villarreal

