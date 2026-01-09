Lorenzo Musetti - Coleman Wong, en directo hoy: sigue el partido de Hong Kong Tennis Open

Lorenzo Musetti - Coleman Wong: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Hong Kong Tennis Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 9 de enero de 2026.

El tenista Italiano Lorenzo Musetti(7) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Hong Kong Tennis Open al tenista Hongkonés Coleman Wong(150) este viernes a las 06:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 02/01/2024 Hong Kong Tennis Open (Dieciseisavos de final) Lorenzo Musetti 2-0 (6-4, 7-5) Coleman Wong

-Últimos Resultados de Lorenzo Musetti.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 07/01/2026 Hong Kong Tennis Open (Octavos de final) Lorenzo Musetti 2-1 (6-7, 6-2, 6-4) Tomas Etcheverry 13/11/2025 ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin) Carlos Alcaraz 2-0 (6-4, 6-1) Lorenzo Musetti 11/11/2025 ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin) Lorenzo Musetti 2-1 (7-5, 3-6, 7-5) Alex de Minaur 10/11/2025 ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin) Lorenzo Musetti 0-2 (3-6, 4-6) Taylor Fritz 08/11/2025 Hellenic Championship (Final) Novak Djokovic 2-1 (4-6, 6-3, 7-5) Lorenzo Musetti

-Últimos Resultados de Coleman Wong.