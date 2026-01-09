Lorenzo Musetti - Coleman Wong, en directo hoy: sigue el partido de Hong Kong Tennis Open

Lorenzo Musetti - Coleman Wong: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Hong Kong Tennis Open
Lorenzo Musetti - Coleman Wong: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Hong Kong Tennis Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 9 enero 2026 5:30
Seguir en

Madrid, 9 de enero de 2026.

El tenista Italiano Lorenzo Musetti(7) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Hong Kong Tennis Open al tenista Hongkonés Coleman Wong(150) este viernes a las 06:30.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/01/2024 Hong Kong Tennis Open (Dieciseisavos de final) Lorenzo Musetti 2-0 (6-4, 7-5) Coleman Wong

-Últimos Resultados de Lorenzo Musetti.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/01/2026 Hong Kong Tennis Open (Octavos de final) Lorenzo Musetti 2-1 (6-7, 6-2, 6-4) Tomas Etcheverry
13/11/2025 ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin) Carlos Alcaraz 2-0 (6-4, 6-1) Lorenzo Musetti
11/11/2025 ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin) Lorenzo Musetti 2-1 (7-5, 3-6, 7-5) Alex de Minaur
10/11/2025 ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin) Lorenzo Musetti 0-2 (3-6, 4-6) Taylor Fritz
08/11/2025 Hellenic Championship (Final) Novak Djokovic 2-1 (4-6, 6-3, 7-5) Lorenzo Musetti

-Últimos Resultados de Coleman Wong.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/01/2026 Hong Kong Tennis Open (Octavos de final) Coleman Wong 2-1 (1-6, 7-5, 7-5) Gabriel Diallo
06/01/2026 Hong Kong Tennis Open (Dieciseisavos de final) Coleman Wong 2-0 (6-3, 7-5) Mariano Navone
08/11/2025 Taipei (Semifinal) James Duckworth 2-0 (6-3, 6-4) Coleman Wong
07/11/2025 Taipei (Cuartos de final) Coleman Wong 2-0 (6-4, 6-4) Maxime Janvier
06/11/2025 Taipei (Octavos de final) Coleman Wong 2-0 (6-4, 6-4) Tsung-Hao Huang

Contador

Contenido patrocinado