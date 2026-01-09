Lorenzo Musetti - Coleman Wong, en directo hoy: sigue el partido de Hong Kong Tennis Open

Lorenzo Musetti - Coleman Wong: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Hong Kong Tennis Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de enero de 2026.
El tenista Italiano Lorenzo Musetti(7) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Hong Kong Tennis Open al tenista Hongkonés Coleman Wong(150) este viernes a las 06:30.
###WidgetTenis###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/01/2024
| Hong Kong Tennis Open (Dieciseisavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Coleman Wong
-Últimos Resultados de Lorenzo Musetti.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/01/2026
| Hong Kong Tennis Open (Octavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 2-1 (6-7, 6-2, 6-4)
| Tomas Etcheverry
|13/11/2025
| ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Lorenzo Musetti
|11/11/2025
| ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin)
| Lorenzo Musetti
| 2-1 (7-5, 3-6, 7-5)
| Alex de Minaur
|10/11/2025
| ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin)
| Lorenzo Musetti
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Taylor Fritz
|08/11/2025
| Hellenic Championship (Final)
| Novak Djokovic
| 2-1 (4-6, 6-3, 7-5)
| Lorenzo Musetti
-Últimos Resultados de Coleman Wong.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/01/2026
| Hong Kong Tennis Open (Octavos de final)
| Coleman Wong
| 2-1 (1-6, 7-5, 7-5)
| Gabriel Diallo
|06/01/2026
| Hong Kong Tennis Open (Dieciseisavos de final)
| Coleman Wong
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Mariano Navone
|08/11/2025
| Taipei (Semifinal)
| James Duckworth
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Coleman Wong
|07/11/2025
| Taipei (Cuartos de final)
| Coleman Wong
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Maxime Janvier
|06/11/2025
| Taipei (Octavos de final)
| Coleman Wong
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Tsung-Hao Huang