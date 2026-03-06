Lorenzo Musetti - Marton Fucsovics, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Lorenzo Musetti - Marton Fucsovics: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de marzo de 2026.
El tenista Italiano Lorenzo Musetti(5) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Húngaro Marton Fucsovics(56) este viernes a las 21:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Lorenzo Musetti.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/01/2026
| Australian Open ATP (Cuartos de final)
| Lorenzo Musetti
| 2-0 (6-4, 6-3, 1-3)
| Novak Djokovic
|26/01/2026
| Australian Open ATP (Octavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 3-0 (6-2, 7-5, 6-4)
| Taylor Fritz
|24/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 3-2 (5-7, 6-4, 6-2, 5-7, 6-2)
| Tomas Machac
|22/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 3-0 (6-3, 6-3, 6-4)
| Lorenzo Sonego
|20/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 2-1 (4-6, 7-6, 7-5, 3-2)
| Raphael Collignon
-Últimos Resultados de Marton Fucsovics.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Marton Fucsovics
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Christopher O'Connell
|18/02/2026
| Qatar Open (Octavos de final)
| Marton Fucsovics
| 1-2 (2-6, 6-4, 4-6)
| Karen Khachanov
|17/02/2026
| Qatar Open (Dieciseisavos de final)
| Marton Fucsovics
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Hady Habib
|11/02/2026
| Rotterdam Open (Dieciseisavos de final)
| Guy Den Ouden
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Marton Fucsovics
|21/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Alexander Bublik
| 3-0 (7-5, 6-4, 7-5)
| Marton Fucsovics