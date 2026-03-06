Lorenzo Musetti - Marton Fucsovics, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 6 marzo 2026 20:31
Madrid, 6 de marzo de 2026.

El tenista Italiano Lorenzo Musetti(5) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Húngaro Marton Fucsovics(56) este viernes a las 21:30.

-Últimos Resultados de Lorenzo Musetti.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/01/2026 Australian Open ATP (Cuartos de final) Lorenzo Musetti 2-0 (6-4, 6-3, 1-3) Novak Djokovic
26/01/2026 Australian Open ATP (Octavos de final) Lorenzo Musetti 3-0 (6-2, 7-5, 6-4) Taylor Fritz
24/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Lorenzo Musetti 3-2 (5-7, 6-4, 6-2, 5-7, 6-2) Tomas Machac
22/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Lorenzo Musetti 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) Lorenzo Sonego
20/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Lorenzo Musetti 2-1 (4-6, 7-6, 7-5, 3-2) Raphael Collignon

-Últimos Resultados de Marton Fucsovics.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Marton Fucsovics 2-0 (7-5, 6-3) Christopher O'Connell
18/02/2026 Qatar Open (Octavos de final) Marton Fucsovics 1-2 (2-6, 6-4, 4-6) Karen Khachanov
17/02/2026 Qatar Open (Dieciseisavos de final) Marton Fucsovics 2-0 (6-3, 6-3) Hady Habib
11/02/2026 Rotterdam Open (Dieciseisavos de final) Guy Den Ouden 2-0 (7-6, 6-1) Marton Fucsovics
21/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Alexander Bublik 3-0 (7-5, 6-4, 7-5) Marton Fucsovics

