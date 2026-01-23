Lorenzo Musetti - Tomas Machac, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Lorenzo Musetti - Tomas Machac: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 23 de enero de 2026.
El tenista Italiano Lorenzo Musetti(5) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Checo Tomas Machac(24) este sábado a las 00:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/02/2024
| Open 13 Provence (Octavos de final)
| Tomas Machac
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Lorenzo Musetti
-Últimos Resultados de Lorenzo Musetti.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 3-0 (6-3, 6-3, 6-4)
| Lorenzo Sonego
|20/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 2-1 (4-6, 7-6, 7-5, 3-2)
| Raphael Collignon
|11/01/2026
| Hong Kong Tennis Open (Final)
| Lorenzo Musetti
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Alexander Bublik
|10/01/2026
| Hong Kong Tennis Open (Semifinal)
| Lorenzo Musetti
| 2-1 (6-7, 7-5, 6-4)
| Andrey Rublev
|09/01/2026
| Hong Kong Tennis Open (Cuartos de final)
| Lorenzo Musetti
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Coleman Wong
-Últimos Resultados de Tomas Machac.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Tomas Machac
| 3-1 (6-4, 3-6, 7-6, 7-6)
| Stefanos Tsitsipas
|20/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Grigor Dimitrov
| 0-3 (4-6, 4-6, 3-6)
| Tomas Machac
|17/01/2026
| Adelaide International (Final)
| Ugo Humbert
| 1-2 (4-6, 7-6, 2-6)
| Tomas Machac
|16/01/2026
| Adelaide International (Semifinal)
| Tomas Machac
| 2-1 (2-6, 6-3, 6-3)
| Tommy Paul
|15/01/2026
| Adelaide International (Cuartos de final)
| Tomas Machac
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Jaume Munar