Lorenzo Musetti - Tomas Machac, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Lorenzo Musetti - Tomas Machac: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Australian Open ATP
Lorenzo Musetti - Tomas Machac: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 23 enero 2026 23:32
Madrid, 23 de enero de 2026.

El tenista Italiano Lorenzo Musetti(5) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Checo Tomas Machac(24) este sábado a las 00:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/02/2024 Open 13 Provence (Octavos de final) Tomas Machac 2-0 (6-3, 6-2) Lorenzo Musetti

-Últimos Resultados de Lorenzo Musetti.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Lorenzo Musetti 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) Lorenzo Sonego
20/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Lorenzo Musetti 2-1 (4-6, 7-6, 7-5, 3-2) Raphael Collignon
11/01/2026 Hong Kong Tennis Open (Final) Lorenzo Musetti 0-2 (6-7, 3-6) Alexander Bublik
10/01/2026 Hong Kong Tennis Open (Semifinal) Lorenzo Musetti 2-1 (6-7, 7-5, 6-4) Andrey Rublev
09/01/2026 Hong Kong Tennis Open (Cuartos de final) Lorenzo Musetti 2-0 (6-4, 6-4) Coleman Wong

-Últimos Resultados de Tomas Machac.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Tomas Machac 3-1 (6-4, 3-6, 7-6, 7-6) Stefanos Tsitsipas
20/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Grigor Dimitrov 0-3 (4-6, 4-6, 3-6) Tomas Machac
17/01/2026 Adelaide International (Final) Ugo Humbert 1-2 (4-6, 7-6, 2-6) Tomas Machac
16/01/2026 Adelaide International (Semifinal) Tomas Machac 2-1 (2-6, 6-3, 6-3) Tommy Paul
15/01/2026 Adelaide International (Cuartos de final) Tomas Machac 2-0 (6-4, 6-4) Jaume Munar

