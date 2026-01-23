Lorenzo Musetti - Tomas Machac, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Lorenzo Musetti - Tomas Machac: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 23 de enero de 2026.

El tenista Italiano Lorenzo Musetti(5) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Checo Tomas Machac(24) este sábado a las 00:30.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 07/02/2024 Open 13 Provence (Octavos de final) Tomas Machac 2-0 (6-3, 6-2) Lorenzo Musetti

-Últimos Resultados de Lorenzo Musetti.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 22/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Lorenzo Musetti 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) Lorenzo Sonego 20/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Lorenzo Musetti 2-1 (4-6, 7-6, 7-5, 3-2) Raphael Collignon 11/01/2026 Hong Kong Tennis Open (Final) Lorenzo Musetti 0-2 (6-7, 3-6) Alexander Bublik 10/01/2026 Hong Kong Tennis Open (Semifinal) Lorenzo Musetti 2-1 (6-7, 7-5, 6-4) Andrey Rublev 09/01/2026 Hong Kong Tennis Open (Cuartos de final) Lorenzo Musetti 2-0 (6-4, 6-4) Coleman Wong

-Últimos Resultados de Tomas Machac.